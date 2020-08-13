Александр Лукашенко до сих пор является почетным доктором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Поэтому, выпускники и студенты этого вуза просят ректора и членов ученого совета КНУ отменить это звание президента Беларуси.

Директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская рассказала в комментарии УНИАН, что с ноября 2009 года и по сей день Лукашенко является почетным доктором КНУ.

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Она сказала, что не знает, планируют ли это сделать, но на сегодня этого решения не изменено.

За это студенты и выпускники Киевского университета Шевченко выступили с обращением отменить это звание. В частности, активистка движения "Честно" Елена Никулина составила документ, который собирает подписи.

"Обращаемся к вам с просьбой лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора Киевского национального университета имени Шевченко. Ведь он является ответственным за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы Президента Беларуси 2020 года. Это лицо не заслуживает высокого звания почетного доктора", – написали в обращении.

По состоянию на 15:00 обращение подписали уже более 130 человек. К слову, свою подпись оставил и бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Что известно о звании Лукашенко почетного доктора КНУ

Диплом Почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор Леонид Губерский. В сети скриншот, в котором говорится о торжественном вручении диплома ему как "выдающемуся политическому и государственному деятелю".

Лукашенко на вручении диплома со званием / Фото из Фейсбука Елены Николиной

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