Лукашенко хотят лишить статуса почетного доктора Киевского университета имени Шевченко
Александр Лукашенко до сих пор является почетным доктором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Поэтому, выпускники и студенты этого вуза просят ректора и членов ученого совета КНУ отменить это звание президента Беларуси.
Директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская рассказала в комментарии УНИАН, что с ноября 2009 года и по сей день Лукашенко является почетным доктором КНУ.
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Она сказала, что не знает, планируют ли это сделать, но на сегодня этого решения не изменено.
За это студенты и выпускники Киевского университета Шевченко выступили с обращением отменить это звание. В частности, активистка движения "Честно" Елена Никулина составила документ, который собирает подписи.
"Обращаемся к вам с просьбой лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора Киевского национального университета имени Шевченко. Ведь он является ответственным за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы Президента Беларуси 2020 года. Это лицо не заслуживает высокого звания почетного доктора", – написали в обращении.
По состоянию на 15:00 обращение подписали уже более 130 человек. К слову, свою подпись оставил и бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
Что известно о звании Лукашенко почетного доктора КНУ
Диплом Почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор Леонид Губерский. В сети скриншот, в котором говорится о торжественном вручении диплома ему как "выдающемуся политическому и государственному деятелю".
Лукашенко на вручении диплома со званием / Фото из Фейсбука Елены Николиной
Что происходит в Беларуси
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа люди начали выходить на мирные акции протеста. Они длятся уже 5 дней.
- Белорусы не соглашаются с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Сейчас известно о двух погибших, по меньшей мере 200 человек пострадали. Кроме того, примерно 7 тысяч человек задержали.