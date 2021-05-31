Это произойдет 7 июня. Во время заседания Ученого совета КНУ будут рассмотрены два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко.

К теме Ученый совет КНУ Шевченко рассмотрит лишение Лукашенко звания почетного доктора

Во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" ректор Владимир Бугров рассказал, что он обратился к ученому совету наработать процедуру лишения звания почетного доктора, ведь сейчас ее нет.

Уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями (для лишения статуса, – 24 канал) является нарушение прав человека и неуважение к государству Украина,

– заявил Бугров.

По его словам, 7 июня планируется заседание ученого совета университета, где и будут решать вопрос лишения статуса почетного доктора Александра Лукашенко.

Сам Бугров убежден, что такое решение будет одобрено, поэтому Лукашенко лишится статуса почетного доктора КНУ Шевченко.

Отметим, что диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский, а само звание ему было определено 2 ноября 2009 года.

К слову, отменить звание почетного доктора КНУ Лукашенко попросила у ректора инициативная группа выпускников и студентов Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Бугров считает, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям университета.

Что к этому привело