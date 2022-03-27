Луганский медуниверситет переехал в Ровенскую
Источник:Виталий Коваль
В связи с военными действиями Луганский государственный медицинский университет переехал в Ровенскую область. Об этом рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Для учебного учреждения уже нашли помещение. Руководство и преподаватели – в областном центре.
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Уже начали принимать первых студентов.
Как будет проходить обучение
Работаем и над перемещением научно-технической базы. Сейчас учения будут проходить в дистанционном формате. Практические занятия будут проходить на базе медицинских учреждений области,
– рассказал Коваль.
Он отметил, что открытие высшего учебного заведения на Ровенщине даст возможность внедрять современные методы диагностики и лечения на базе практических учреждений здравоохранения области.
Также это позволит практиковать современные достижения медицины: принимать участие в разработке, патентовании и внедрении достижений врачей области в работе практической медицины.
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