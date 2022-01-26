В полиции по факту драки учеников зарегистрировали информацию. К ответственности привлекут родителей подростков.

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На видео заметно, как один парень нападает на другого, начинает его бить и сбивает с ног. Однако это его не остановило – подросток продолжил бить парня кулаками и ногами по лицу.

Родители пострадавшего ученика написали заявление в полицию, однако они не хотят привлекать кого-то к уголовной ответственности.

На родителей другого парня составили протокол по статье №184 (Невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей).

Смотрите видео драки учеников в Луцке:

Также решается вопрос о привлечении к ответственности девушки, распространившей видео в телеграм-канале. В настоящее время идет проверка инцидента.

К слову, в Запорожье четыре школьницы начали конфликт с младшими девочками. Затем девочек жестоко избили.

Троим из четырех школьниц, устроивших драку на территории школы, сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Также двум девушкам сообщили о подозрении в вымогательстве.

Главную участницу избиения школьниц, нанесшую больше всего ударов, посадили в СИЗО на 60 дней. Подробности – читайте в статье.