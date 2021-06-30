В Луцке золотой медалист пришел на вручение в костюме пива: фото

11-классник Андрей Киричук ловил взгляды всех гостей и участников торжественного вручения медалей. Затмив девчачьи выпускные платья, медалист пришел на вручение в костюме с принтом пива.

Андрей сразу привлек внимание СМИ, учителей и учеников на Театральной площади, где было вручение. Хотя признается: не хотел эпатировать и сделал это почти не специально.

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Выпускник в костюме с изображением пива

Андрей Киричук является выпускником школы №21 и обучение закончил с золотой медалью, участвовал в "Школе Успеха" от фонда Кличко. В повседневной жизни отличается от сверстников: слушает тяжелый рок и одевается как "металлист".

На выпускной он заказал себе в интернете костюм с принтом пива – брюки и нижняя часть пиджака с изображением светлого напитка с пузырьками, а плечи – густой пенки.



Андрей в повседневной жизни одевается как "металлист" / Фото из "Конкурента"

За кожаную одежду, тяжелые берцы и цепи Андрей неоднократно получал замечания от дирекции. Впрочем, отмечает: это его никогда не останавливало, ведь он хотел идти против стереотипов.

Я никогда не шел за стереотипам, всегда старался выглядеть, говорить и делать все так, как думаю и хочу. Иногда дирекция в школе делала замечания относительно внешнего вида. Возможно, даже чаще, чем иногда,

– признался Андрей.

Однако отмечает, что его внешний вид никак не влиял на его оценки. Учителя всегда объективно ставили ему баллы.



Андрей изрядно удивил одноклассников / Фото Первого канала социальных новостей

Выпускник признается: алкоголя употребляет мало, а светлое пиво, как на его костюме, и вообще не любит. Просто варианта лука с темным пивом не было в наличии. Родители поддерживают Андрея и не заставляют одеваться "по-нормальному". Более того, экстравагантный наряд Андрею покупал отец.

В сети пользователи с восторгом восприняли образ парня. В комментариях публикаций об Андрее люди спрашивают, где можно и себе такой костюм заказать.