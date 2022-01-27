В ГСЧС поступило сообщение о пожаре в общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки на проспекте Соборности ночью (01:36).

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Бойцы ГСЧС спасли 3 студентов

По информации спасателей, пожар возник в недействующем помещении мусоросборника. Из-за этого образовалось плотное задымление на 5 – 9 этажах здания.

Трое студентов, которые находились на восьмом этаже, не могли выйти самостоятельно. Их спасли бойцы ГСЧС,

– рассказали в ведомстве.

С помощью самоспасателей, которыми обеспечили студентов, сотрудники ГСЧС смогли вывести молодых людей на свежий воздух, а также эвакуировали из общежития 76 человек.

Пострадавших и жертв нет, причина пожара устанавливается. Пожар ликвидировали уже в 01:48. В общем на месте происшествия работали 19 спасателей.

К слову, недавно в центральном корпусе Харьковского университета им. Каразина произошел пожар. На первом и втором этажах вуза было задымление, а в помещении ощущался сильный запах дыма. Студентов вовремя эвакуировали. Детали – читайте здесь.