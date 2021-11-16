Ученики школ Луцка во время онлайн-обучения увидели порно: за дело взялась киберполиция

В Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения появилось видео для взрослых. Киберполиция начала расследование, чтобы выяснить, кто и зачем проник на школьные платформы.

Подробности инцидента

Порнография появилась сразу на нескольких уроках в 5 классах. После этого на онлайн-урок к шокированным ученикам начали присоединяться посторонние люди, которые ругались и смеялись.

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Директор одной из луцких школ рассказал, что сразу обратился в киберполицию и в департамент образования.

В Департаменте образования подтвердили факт, что видео для взрослых появилось одновременно в разных школах. Выяснилось, что неизвестные на встречу присоединялись под никами школьников.

Что говорят в киберполиции

Программисты рассматривают несколько версий, как это могло произойти.

Один вариант – некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в сеть. Или это сделал пользователь, специально раздавший эти учетные записи,

– объясняет программист Андрей Божко.

Пока в киберполиции расследуют, кто и зачем проник на школьные платформы, родители волнуются. Ведь большинство работает, и дети на уроках занимаются самостоятельно.