Инцидент произошел вечером 22 ноября. Патрульные получили сообщение о том, что на улице Ковельской в Луцке женщина заметила мальчика, который потерялся и плакал.

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Прибыв на место происшествия, полицейские пообщались с женщиной, которая обнаружила мальчика среди улицы.

Выяснилось, что ученик после уроков ехал на школьном автобусе домой, однако потерялся.

О происшествии сообщили маме ребенка. Впоследствии мальчика приехала забрать сестра. Правоохранители помогли им добраться по месту жительства.

К слову, Первомайская община на Николаевщине ввела комендантский час для детей в возрасте до 18 лет. Такое решение приняли, чтобы обезопасить жизнь несовершеннолетних. Детям в осенне-зимний период запрещено без сопровождения родителей посещать развлекательные заведения и заведения общественного питания после 21:00. Детали – в статье.