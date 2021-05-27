С каждого факультета и института ЧНУ им. Федьковича выбрали по одному студенту с самым высоким рейтингом. Вручение криптостипендии состоится 28 мая в 12:00 в красном зале вуза.

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"Рады сообщить, что уже в эту пятницу (28 мая – 24 канал) 13 студентов ЧНУ получат сертификаты на криптостипендии в размере 500 долларов от нашей компании", – сообщили в Orca Finance.

Отметим, что стипендии будут выплачивать в криптодолларах по 100 BUSD в течение пяти месяцев.

Компания добавила, что в будущем они планируют подобным образом поддерживать и молодых преподавателей ЧНУ.

Что известно о компании Orca Finance

В компании отметили, что решили начать хорошую традицию, когда местный бизнес в такие трудные времена материально поддерживает лучших студентов и молодых специалистов ЧНУ.

Компания Orca Finance занимается криптотрейдингом (один из основных способов заработка на криптовалюте) и работает на криптовалютном рынке с марта 2020 года.

Добавим, что совладельцем компании Orca Finance является Ярослав Петришин – сын ректора ЧНУ Романа Петришина. Ранее он анонсировал раздачу студентам криптовалюты.