Победитель престижной международной премии Global Teacher Prize Ранджит Дисали записал видеообращение к украинским учителям. Он призвал педагогов участвовать в конкурсе в этом году.

Учитель начальной школы для девочек из Индии получил премию в 2020 году. Он выучил язык региона каннада и перевел на него все учебники, а также ввел ряд цифровых ресурсов для обучения школьниц.

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Что известно о премии

Global Teacher Prize — это мировая ежегодная "Нобелевская премия для учителей", основанная миллиардером Санни Варки в 2014 году, чтобы привлечь внимание к тому, насколько важны педагоги.

В 2020 году сразу двое украинцев вошли в рейтинг лучших учителей мира. Главный приз, а именно 1 миллион долларов США, получил учитель начальных классов Ранджит Дисали из Индии. Он стал первым победителем, который разделил половину вознаграждения между остальными финалистами.

Национальную премию Global Teacher Prize Ukraine инициировал Общественный союз "Освіторія" в 2017 году с целью отметить вклад украинских учителей в общество и повысить престижность профессии педагога.

Как принять участие

25 марта 2021 года стартовал пятый и юбилейный сезон престижной национальной премии для учителей-новаторов.

Победитель получит 250 000 гривен, поездку на Global Education and Skills Forum, а также профессиональное развитие и поддержку в реализации образовательных проектов от "Освіторії".

Подать заявку на участие может каждый учитель до 1 августа на сайте Global Teacher Prize Ukraine. Номинировать любимых педагогов могут также ученики, родители школьников, коллеги и родные.

Имя победителя планируют объявить 2 октября 2021 года, в Международный день учителя.

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Обращение победителя с Индии

Ранджит Дисали, победитель 2020 года, записал видеообращение к украинским коллегам. Он отметил, что знает о вызовах, с которыми сталкиваются наши педагоги, ведь и самому пришлось пережить много сложностей.

Индиец уверен, что ключом ко всему является уважение к идеям и статусу учительства. По его мнению, профессиональное развитие учителя всегда должно быть на первом месте.

Нужно, чтобы учителя получили качественное образование и поддержку, а также использовали новые подходы в своей работе вместо устаревших,

– добавляет Ранджит.

Лучший учитель планеты убежден, что педагоги должны учить детей творчеству, сочувствию, а также развивать их навыки инновационного мышления.

Обращение лучшего учителя мира к украинским педагогам: смотрите видео