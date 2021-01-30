Лучшие вузы мира: украинские университеты оказались в списках международных рейтингов
Международные компании обнародовали рейтинги лучших вузов мира по показателям 2020 года, и в них оказались несколько украинских университетов.
Источник: 24 канал
По версии нескольких международных рейтингов, 4 украинские высшие учебные заведения имеют право на международное признание. Свои места в списках университеты получили благодаря различным показателям 2020 года.
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В международные рейтинги попали такие вузы:
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Киевский политехнический институт.
Рейтинг TopUniversities
TopUniversities Ranking провел оценивание по 6 индикаторам с различными коэффициентами для общего балла. Важнейшими показателями являются:
- количество и качество предлагаемых направлений обучения;
- академическая репутация;
- процент трудоустройства выпускников после завершения обучения.
По показателям 2020 года, в рейтинг попали Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Киевский политехнический институт.
КНУ имени Шевченко получил 601 место, уступив Сиракузскому частному университету, расположенному в США.
КПИ занял 701 место, сразу после Нанкинского университета в Китае.
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Рейтинг высшего образования Times
Times Higher Education Ranking внес в свои списки два других украинских университета. Сюда попали Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Рейтинг рассчитывается по 13 индикаторам с различными коэффициентами общего балла. Важнейшими показателями являются:
- профессионализм преподавателей университета;
- удобство для иностранных студентов;
- финансовое обеспечение;
- научная деятельность.
ХНУРЭ занял 801 место в списке, уступив Керманскому медицинскому университету, который расположен в Иране.
ЛНУ получил 1001 место, сразу после Тбилисского государственного университета в Грузии.
Списки американской компании USNews
U.S. News & World Report Ranking высчитывает рейтинг по 14 критериям. Самыми основными из них являются:
- научный потенциал преподавателей и количество цитирований их работ в других публикациях;
- количество проведенных конференций;
- публикации вуза;
- репутация исследований.
В этот рейтинг также вошел КНУ, но занял здесь 1020 место, которое разделил вместе с Будапештским университетом технологий и экономики.
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