Международные компании обнародовали рейтинги лучших вузов мира по показателям 2020 года, и в них оказались несколько украинских университетов.

Источник: 24 канал

По версии нескольких международных рейтингов, 4 украинские высшие учебные заведения имеют право на международное признание. Свои места в списках университеты получили благодаря различным показателям 2020 года.

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В международные рейтинги попали такие вузы:

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Киевский политехнический институт.

Рейтинг TopUniversities

TopUniversities Ranking провел оценивание по 6 индикаторам с различными коэффициентами для общего балла. Важнейшими показателями являются:

количество и качество предлагаемых направлений обучения ;

; академическая репутация;

процент трудоустройства выпускников после завершения обучения.

По показателям 2020 года, в рейтинг попали Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Киевский политехнический институт.

КНУ имени Шевченко получил 601 место, уступив Сиракузскому частному университету, расположенному в США.



КПИ занял 701 место, сразу после Нанкинского университета в Китае.

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Рейтинг высшего образования Times

Times Higher Education Ranking внес в свои списки два других украинских университета. Сюда попали Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Рейтинг рассчитывается по 13 индикаторам с различными коэффициентами общего балла. Важнейшими показателями являются:

профессионализм преподавателей университета;

удобство для иностранных студентов ;

; финансовое обеспечение;

научная деятельность.

ХНУРЭ занял 801 место в списке, уступив Керманскому медицинскому университету, который расположен в Иране.

ЛНУ получил 1001 место, сразу после Тбилисского государственного университета в Грузии.

Справка! В рейтингах Times и TopUniversities конкретные места отдаются только до 200 позиции. После этого, через более или менее одинаковые показатели, каждые последующие 200 университетов занимают строчки в общих категориях (например: 801 – 1000, 1001 – 1200).

Списки американской компании USNews

U.S. News & World Report Ranking высчитывает рейтинг по 14 критериям. Самыми основными из них являются:

научный потенциал преподавателей и количество цитирований их работ в других публикациях;

количество проведенных конференций ;

; публикации вуза;

репутация исследований.

В этот рейтинг также вошел КНУ, но занял здесь 1020 место, которое разделил вместе с Будапештским университетом технологий и экономики.