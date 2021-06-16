Определили 200 лучших университетов Украины: рейтинг 2021 года

Ежегодно специалисты оценивают деятельность университетов в Украине. Среди двухсот вузов рейтинг возглавляют КНУ им. Шевченко, КПИ им. Сикорского и ХНУ им. Каразина. Какие университеты попали в 30-ку лучших – смотрите в статье.
Этот рейтинг пятнадцатый год подряд разрабатывает Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов.
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Отметим, что в этом году были учтены современные тенденции развития высшего образования, которые изменились из-за влияния пандемии COVID-19.
Рейтинг топ-200 университетов Украины-2021
В рейтинге первое место занял Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Интересно, что еще в прошлом году он занимал вторую позицию.
На втором месте – НТУУ "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского". Именно он в 2020 году занимал первое место.
Также с шестого на третье место поднялся Харьковский национальный университет им. Каразина.
Топ-30 лучших вузов Украины в 2021 году:
- Киевский национальный университет им. Шевченко
- Киевский политехнический институт им. Сикорского
- Харьковский национальный университет им. Каразина
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Сумской государственный университет
- Львовский национальный университет им. Франко
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Национальный авиационный университет
- Черновицкий национальный университет им. Федьковича
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Ужгородский национальный университет
- Одесский национальный университет им. Мечникова
- Национальный технический университет "Днепровская политехника"
- Винницкий национальный технический университет
- Днепровский национальный университет им. Гончара
- Прикарпатский национальный университет им. Стефаника
- Западноукраинский национальный университет
- Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
- Запорожский национальный университет
- Национальный медицинский университет им. Богомольца
- Национальный университет пищевых технологий
- Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского
- Одесский национальный политехнический университет
- Донецкий национальный университет им. Стуса
- Буковинский государственный медицинский университет
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки
- Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова
- Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова
Десятка лучших вузов в Украине 2021 / Фото "Еврообразование"
Как оценивали университеты
Авторы рейтинга признаются, что опирались на принцип обеспечения открытости, прозрачности, объективности и независимости ранжирования.
Для формирования рейтинга "Топ-200 Украина-2021" были приняты во внимание показатели оценки деятельности университетов. В частности:
- академическая, научно-издательская и международная деятельность,
- оценка научно-исследовательских достижений через сравнение сайтов университетов,
- цитируемость научных работ ученых университета в рейтинговых научных изданиях,
- качество представления и популярность заведения в интернет-пространстве и т.д.
К слову, в рейтинге 2020 года по версии "Топ-200 Украина" лучшими стали: первое место – Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского, второе – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, третье – Сумской государственный университет. Полный список прошлого года – смотрите в статье.