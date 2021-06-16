Этот рейтинг пятнадцатый год подряд разрабатывает Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов.

К теме 8 украинских университетов попали в рейтинг лучших вузов мира

Отметим, что в этом году были учтены современные тенденции развития высшего образования, которые изменились из-за влияния пандемии COVID-19.

Рейтинг топ-200 университетов Украины-2021

В рейтинге первое место занял Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Интересно, что еще в прошлом году он занимал вторую позицию.

На втором месте – НТУУ "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского". Именно он в 2020 году занимал первое место.

Также с шестого на третье место поднялся Харьковский национальный университет им. Каразина.

Топ-30 лучших вузов Украины в 2021 году:

Киевский национальный университет им. Шевченко Киевский политехнический институт им. Сикорского Харьковский национальный университет им. Каразина Национальный университет "Львовская политехника" Сумской государственный университет Львовский национальный университет им. Франко Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Национальный авиационный университет Черновицкий национальный университет им. Федьковича Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Харьковский национальный университет радиоэлектроники Ужгородский национальный университет Одесский национальный университет им. Мечникова Национальный технический университет "Днепровская политехника" Винницкий национальный технический университет Днепровский национальный университет им. Гончара Прикарпатский национальный университет им. Стефаника Западноукраинский национальный университет Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "Харьковский авиационный институт" Запорожский национальный университет Национальный медицинский университет им. Богомольца Национальный университет пищевых технологий Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского Одесский национальный политехнический университет Донецкий национальный университет им. Стуса Буковинский государственный медицинский университет Волынский национальный университет имени Леси Украинки Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова

Весь рейтинг топ-200 вузов Украины в 2021 году – ищите по этой ссылке.



Десятка лучших вузов в Украине 2021 / Фото "Еврообразование"

Как оценивали университеты

Авторы рейтинга признаются, что опирались на принцип обеспечения открытости, прозрачности, объективности и независимости ранжирования.

Для формирования рейтинга "Топ-200 Украина-2021" были приняты во внимание показатели оценки деятельности университетов. В частности:

академическая, научно-издательская и международная деятельность,

оценка научно-исследовательских достижений через сравнение сайтов университетов,

цитируемость научных работ ученых университета в рейтинговых научных изданиях,

качество представления и популярность заведения в интернет-пространстве и т.д.

К слову, в рейтинге 2020 года по версии "Топ-200 Украина" лучшими стали: первое место – Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского, второе – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, третье – Сумской государственный университет. Полный список прошлого года – смотрите в статье.