В рейтинг лучших университетов мира 2021 года, который составило агентство QS Quacquarelli Symonds, вошли 1452 вуза. В этот список попали и четыре популярных вуза из Украины.

Обнародовали самый популярный рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings by Subject 2021. Интересно, что в этом году добавили специальности в области нефти и газа, геологии и геофизики.

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Кроме того, было увеличено общее количество. Например, возросло количество вузов по специальностям:

бизнеса и управления,

компьютерных наук и информационных систем,

гостеприимства и управления отдыхом,

медицины, сестринского дела,

фармацевтики и фармакологии.

Какие университеты Украины попали в рейтинг лучших вузов мира

Количество украинских вузов в рейтингах по специальностям 2021 года выросло с двух до четырех. Так, в этом году украинские вузы получили 12 позиций в одном отраслевом рейтинге и семи рейтингах по специальностям.

В рейтинги по специальностям лучших университетов 2021 года вошли следующие украинские университеты:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Современные языки (позиции в рейтинге – с 201 по 250)

Лингвистика (позиции в рейтинге с 251 по 300)

Математика (позиции в рейтинге – с 401 по 450)

Физика и астрономия (позиции в рейтинге – с 401 по 450)

Естественные науки (позиции в рейтинге – с 401 по 450)

Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 501 по 550)

Химия (позиции в рейтинге – с 501 по 550)

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 551 по 600)

Физика и астрономия (позиции в рейтинге – с 551 по 600)

Национальный университет "Львовская политехника"

Инженерные специальности в области нефти и газа (позиции в рейтинге – с 101 по 150)

Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 551 по 600)

КНТУ " Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 501 по 550)

Так, среди украинских вузов Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил наибольшее количество рейтингов по специальностям, а НУ "Львовская политехника" занимает наивысшую позицию среди университетов Украины – 101-150 в рейтинге лучших университетов среди инженерных специальностей.

Добавим, что впервые в рейтинги по специальностям лучших университетов вошли Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и национальный университет "Львовская политехника".

Директор аналитического центра QS Бен Саутер сказал, что в этом году количество украинских университетов в рейтингах по специальностям увеличилось вдвое.

Важно отметить их участие в рейтингах по специальностям, отличающихся высоким уровнем конкуренции, а именно: компьютерных наук и информационных систем, физики и астрономии, а также инженерных специальностей в области нефти и газа,

– добавил он.

Что известно об этом рейтинге

QS Quacquarelli Symonds

Это ведущий в мире поставщик услуг и исследований для глобального сектора высшего образования. Он является составителем рейтингов университетов с 2004 года.



С тех пор рейтинги QS стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов.

Как агентство QS составляет рейтинги университетов по специальностям:

Академическая репутация : показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 100 тысяч ученых, преподавателей и руководителей вузов;



: показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 100 тысяч ученых, преподавателей и руководителей вузов; Репутация среди работодателей : показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 50 тысяч представителей компаний-работодателей;



: показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 50 тысяч представителей компаний-работодателей; Количество цитирований на одну публикацию : показатель научной производительности, который измеряет среднее количество цитирований на одну публикацию по данным платформы Scopus;



: показатель научной производительности, который измеряет среднее количество цитирований на одну публикацию по данным платформы Scopus; Организационный индекс Хирша: показатель, отражающий научную продуктивность и влиятельность научных исследований по данным международной платформы Scopus.

К слову, Национальное агентство квалификаций опубликовало список самых востребованных специальностей будущего. Какие профессии будут популярными через 10 лет – читайте в материале.

Популярные профессии в Украине / Источник: Нацагентство квалификации / Инфографика 24 канала