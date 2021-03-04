Четыре украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира: список
В рейтинг лучших университетов мира 2021 года, который составило агентство QS Quacquarelli Symonds, вошли 1452 вуза. В этот список попали и четыре популярных вуза из Украины.
Источник:Министерство образования и науки
Обнародовали самый популярный рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings by Subject 2021. Интересно, что в этом году добавили специальности в области нефти и газа, геологии и геофизики.
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Кроме того, было увеличено общее количество. Например, возросло количество вузов по специальностям:
- бизнеса и управления,
- компьютерных наук и информационных систем,
- гостеприимства и управления отдыхом,
- медицины, сестринского дела,
- фармацевтики и фармакологии.
Какие университеты Украины попали в рейтинг лучших вузов мира
Количество украинских вузов в рейтингах по специальностям 2021 года выросло с двух до четырех. Так, в этом году украинские вузы получили 12 позиций в одном отраслевом рейтинге и семи рейтингах по специальностям.
В рейтинги по специальностям лучших университетов 2021 года вошли следующие украинские университеты:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Современные языки (позиции в рейтинге – с 201 по 250)
- Лингвистика (позиции в рейтинге с 251 по 300)
- Математика (позиции в рейтинге – с 401 по 450)
- Физика и астрономия (позиции в рейтинге – с 401 по 450)
- Естественные науки (позиции в рейтинге – с 401 по 450)
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 501 по 550)
- Химия (позиции в рейтинге – с 501 по 550)
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 551 по 600)
- Физика и астрономия (позиции в рейтинге – с 551 по 600)
Национальный университет "Львовская политехника"
- Инженерные специальности в области нефти и газа (позиции в рейтинге – с 101 по 150)
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 551 по 600)
КНТУ " Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 501 по 550)
Так, среди украинских вузов Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил наибольшее количество рейтингов по специальностям, а НУ "Львовская политехника" занимает наивысшую позицию среди университетов Украины – 101-150 в рейтинге лучших университетов среди инженерных специальностей.
Добавим, что впервые в рейтинги по специальностям лучших университетов вошли Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и национальный университет "Львовская политехника".
Директор аналитического центра QS Бен Саутер сказал, что в этом году количество украинских университетов в рейтингах по специальностям увеличилось вдвое.
Важно отметить их участие в рейтингах по специальностям, отличающихся высоким уровнем конкуренции, а именно: компьютерных наук и информационных систем, физики и астрономии, а также инженерных специальностей в области нефти и газа,
– добавил он.
Что известно об этом рейтинге
QS Quacquarelli Symonds
Это ведущий в мире поставщик услуг и исследований для глобального сектора высшего образования. Он является составителем рейтингов университетов с 2004 года.
С тех пор рейтинги QS стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов.
Как агентство QS составляет рейтинги университетов по специальностям:
- Академическая репутация: показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 100 тысяч ученых, преподавателей и руководителей вузов;
- Репутация среди работодателей: показатель, рассчитываемый на основе результатов опроса более 50 тысяч представителей компаний-работодателей;
- Количество цитирований на одну публикацию: показатель научной производительности, который измеряет среднее количество цитирований на одну публикацию по данным платформы Scopus;
- Организационный индекс Хирша: показатель, отражающий научную продуктивность и влиятельность научных исследований по данным международной платформы Scopus.
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