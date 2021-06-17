Лучшие университеты 2021, подорожание обучения и скандал с ВНО – итоги недели в образовании

Учеба24 собрала все самые важные и интересные новости, которые произошли в сфере образования на этой неделе – с 14 по 18 июня. Читайте о рейтинге университетов Украины в 2021 году, стоимость обучения в вузах, скандалы с ВНО.

Рейтинг украинских вузов в 2021

Специалисты составили рейтинг 200 лучших вузов Украины. В рейтинге первое место занял Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (хотя в прошлом году у него была вторая позиция).

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На втором месте – Киевский политехнический институт им. И. Сикорского. Именно он в 2020 году занимал первое место.

Также с шестого на третье место поднялся Харьковский национальный университет им. Каразина.

Список 30 лучших вузов в этом году:

Киевский национальный университет им. Шевченко Киевский политехнический институт им. Сикорского Харьковский национальный университет им. Каразина Национальный университет "Львовская политехника" Сумской государственный университет Львовский национальный университет им. Франко Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Национальный авиационный университет Черновицкий национальный университет им. Федьковича Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Харьковский национальный университет радиоэлектроники Ужгородский национальный университет Одесский национальный университет им. Мечникова Национальный технический университет "Днепровская политехника" Винницкий национальный технический университет Днепровский национальный университет им. Гончара Прикарпатский национальный университет им. Стефаника Западноукраинский национальный университет Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "Харьковский авиационный институт" Запорожский национальный университет Национальный медицинский университет им. Богомольца Национальный университет пищевых технологий Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского Одесский национальный политехнический университет Донецкий национальный университет им. Стуса Буковинский государственный медицинский университет Волынский национальный университет имени Леси Украинки Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова

В то же время в рейтинг лучших университетов мира на 2022 год QS World University Rankings попали только восемь украинских вузов.

Какие украинские вузы вошли в мировой рейтинг:

Харьковский национальный университет имени В. Каразина – 511 – 520 место; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – он занял 601 – 650 место; НТУ "Харьковский политехнический институт" – 651 – 700 место; НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701 – 750 место; Сумской государственный университет – 701 – 750 место; НУ "Львовская политехника" – 801 – 1000 место; НУ "Киево-Могилянская академия" – 1001 – 1200 место; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1001 – 1200 место.



Украинские университеты, которые попали в рейтинг лучших вузов мира / Инфографика 24 канала

Подорожание обучения в университетах

Украинские университеты обновили цены на обучение в 2021 году. Год обучения на контракте теперь будет стоить дороже – вузы подняли стоимость обучения на 10%.

Сколько стоит обучение на контракте в популярных вузах:

Киевский национальный университет имени Т. Шевченко

Средняя стоимость обучения в КНУ – около 44 тысяч гривен в год. Наиболее бюджетными специальностями стали история, археология, библиотечное и архивное дела, социальная работа – год на контракте обойдется в 31 тысячу гривен.

А факультет международных отношений с изучением двух иностранных языков дороже – от 57 400 в год. Магистратура обойдется более чем 70 тысяч гривен в год.

Киево-Могилянская академия

В этом университете самые дешевые факультеты – экология и биология. На них год обучения обойдется в 27 тысяч гривен в год.

Зато факультеты международных отношений, компьютерных наук и права обойдутся в сумму от 55 тысяч гривен (хотя еще в 2020 году компьютерные технологии стоили от 40 тысяч в год).

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Харьковский юридический университет имени Я. Мудрого

В этом вузе обучение на бакалавра по специальностям: право, международное право, экономика стартует от почти 30 тысяч гривен в год. Магистратура – 38 900 гривен в год.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Контрактникам ЛНУ им. И. Франко в 2021 году придется заплатить от 23 642 гривен в год за факультеты географии, истории, некоторые факультеты культуры и искусств, математики, филологии и философии.

В то же время обучение по специальностям: право, статистика и инженерия программного обеспечения стоит от 36 255 гривен в год.

Днепровский национальный университет имени О. Гончара

Самые дешевые факультеты в этом вузе готовят школьных преподавателей математики, химии, физики и теплоэнергетиков. Там обучение на контракте стоит от 11 300 гривен в год.

Зато специальности такие как международные экономические отношения, общественное здоровье, кибербезопасность, компьютерная инженерия – стоят от 33 тысяч гривен в год.

Скандал с ВНО, каким оно было и ответы на тесты

В этом году письменные работы ВНО проверяли всего один раз, хотя это всегда делали дважды. Экзаменаторы говорят, что на традиционные две проверки в МОН не нашли средств.

А что же мы получили в этом году? Все, кто писал ВНО по математике, украинскому и английскому (по другим иностранным) языкам, оказались заложниками только одной проверки, которая не может быть объективной,

– отметил эксперт Тарас Ткачук.

Он добавил, что ежегодно участвует в проверке письменных работ, поэтому уверяет одна проверка не может свидетельствовать об объективности процедуры ВНО.

Почему письменные работы ВНО нужно проверять дважды и может ли одна проверка работ быть объективной – читайте в статье.



Тесты на ВНО-2021 / Фото УЦОКО

Отметим, что 15 июня украинские выпускники сдали последнее ВНО – по географии, и теперь все позади и скоро их ждет только вступительная кампания-2021.

Каким было ВНО-2021:

На входе все проходили температурный скрининг, а в помещении – все время были в масках, также периодически проветривались и дезинфицировались аудитории до и после тестирования.

Нововведением в 2021 году стала возможность сдавать ВНО по украинскому языку и литературе и отдельно только по украинскому языку. Также в этом году есть два теста по математике – базовый и углубленный.

Меньше участников из-за отмененной ГИА. Поскольку Верховная Рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию для учащихся 4, 9 и 11 классов.

Ответы на все тесты ВНО-2021:

Добавим, что уже с 1 июля выпускники будут создавать электронные кабинеты, а с 14 июля – подавать документы в вузы.

Закрытие учебных заведений на Донбассе

Оккупационные власти на Донбассе закрывают школы, профтехучилища, техникумы и вузы. По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, на этот год у оккупантов запланировано существенное сокращение количества учебных заведений.

Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию,

– заявила Людмила Денисова.

Омбудсмен отметила, что в 2021 году на оккупированном Донбассе будут закрыты и оптимизированы:

Свердловский профессиональный строительный лицей,

Свердловский колледж кулинарного мастерства,

Стахановский педагогический колледж,

Луганский профессионально-технический колледж,

Колледж технологий и дизайна Луганского государственного педагогического университета,

Ясиноватский колледж Донецкой Академии управления.

Также в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч и Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 – реорганизованы.

Кроме того, в образовательные центры поступают обращения от абитуриентов относительно случаев запрета оккупантами пересечения КПВВ абитуриентам, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины.

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И выпускники, которые хотят учиться в украинских вузах, могут не успеть подать документы. Поэтому им еще на неделю продлили сроки для подачи документов на участие в подготовительных курсах накануне поступления.

Скандалы в школах и садиках

Учитель занялся сексом с ученицей 8 класса просто в гимназии

Учитель информатики занялся сексом с ученицей 8 класса, которой не было и 16 лет. Произошло это в Народицкой гимназии на Житомирщине.

Выяснилось, что учитель и школьница на территории гимназии дважды занимались сексом. Впервые это произошло в декабре 2020 года, затем – в январе 2021 года. Суд признал учителя виновным и приговорил его к одному году ограничения свободы.

Учительницу, которая угрожала ножом ученику 7 класса, уволили из школы

Учительницу информатики Солонковской школы на Львовщине Надежду Волощук уволили с работы из-за угрозы ножом ученику 7 класса. Поскольку у мальчика не было ручки, педагог посоветовала ему писать собственной кровью. Детали – в статье.

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В саду под Запорожьем воспитательница ударила ребенка

В детском саду Мелитополя возник скандал. Родители рассказали, что их сын пожаловался на насилие воспитательницы. Оказывается, что педагог ударила его по губам во время прогулки. Историю читайте по ссылке.