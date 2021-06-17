Рейтинг украинских вузов в 2021
Специалисты составили рейтинг 200 лучших вузов Украины. В рейтинге первое место занял Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (хотя в прошлом году у него была вторая позиция).
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На втором месте – Киевский политехнический институт им. И. Сикорского. Именно он в 2020 году занимал первое место.
Также с шестого на третье место поднялся Харьковский национальный университет им. Каразина.
Список 30 лучших вузов в этом году:
- Киевский национальный университет им. Шевченко
- Киевский политехнический институт им. Сикорского
- Харьковский национальный университет им. Каразина
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Сумской государственный университет
- Львовский национальный университет им. Франко
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Национальный авиационный университет
- Черновицкий национальный университет им. Федьковича
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Ужгородский национальный университет
- Одесский национальный университет им. Мечникова
- Национальный технический университет "Днепровская политехника"
- Винницкий национальный технический университет
- Днепровский национальный университет им. Гончара
- Прикарпатский национальный университет им. Стефаника
- Западноукраинский национальный университет
- Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
- Запорожский национальный университет
- Национальный медицинский университет им. Богомольца
- Национальный университет пищевых технологий
- Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского
- Одесский национальный политехнический университет
- Донецкий национальный университет им. Стуса
- Буковинский государственный медицинский университет
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки
- Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова
- Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова
В то же время в рейтинг лучших университетов мира на 2022 год QS World University Rankings попали только восемь украинских вузов.
Какие украинские вузы вошли в мировой рейтинг:
- Харьковский национальный университет имени В. Каразина – 511 – 520 место;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – он занял 601 – 650 место;
- НТУ "Харьковский политехнический институт" – 651 – 700 место;
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701 – 750 место;
- Сумской государственный университет – 701 – 750 место;
- НУ "Львовская политехника" – 801 – 1000 место;
- НУ "Киево-Могилянская академия" – 1001 – 1200 место;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1001 – 1200 место.
Украинские университеты, которые попали в рейтинг лучших вузов мира / Инфографика 24 канала
Подорожание обучения в университетах
Украинские университеты обновили цены на обучение в 2021 году. Год обучения на контракте теперь будет стоить дороже – вузы подняли стоимость обучения на 10%.
Сколько стоит обучение на контракте в популярных вузах:
- Киевский национальный университет имени Т. Шевченко
Средняя стоимость обучения в КНУ – около 44 тысяч гривен в год. Наиболее бюджетными специальностями стали история, археология, библиотечное и архивное дела, социальная работа – год на контракте обойдется в 31 тысячу гривен.
А факультет международных отношений с изучением двух иностранных языков дороже – от 57 400 в год. Магистратура обойдется более чем 70 тысяч гривен в год.
- Киево-Могилянская академия
В этом университете самые дешевые факультеты – экология и биология. На них год обучения обойдется в 27 тысяч гривен в год.
Зато факультеты международных отношений, компьютерных наук и права обойдутся в сумму от 55 тысяч гривен (хотя еще в 2020 году компьютерные технологии стоили от 40 тысяч в год).
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- Харьковский юридический университет имени Я. Мудрого
В этом вузе обучение на бакалавра по специальностям: право, международное право, экономика стартует от почти 30 тысяч гривен в год. Магистратура – 38 900 гривен в год.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Контрактникам ЛНУ им. И. Франко в 2021 году придется заплатить от 23 642 гривен в год за факультеты географии, истории, некоторые факультеты культуры и искусств, математики, филологии и философии.
В то же время обучение по специальностям: право, статистика и инженерия программного обеспечения стоит от 36 255 гривен в год.
- Днепровский национальный университет имени О. Гончара
Самые дешевые факультеты в этом вузе готовят школьных преподавателей математики, химии, физики и теплоэнергетиков. Там обучение на контракте стоит от 11 300 гривен в год.
Зато специальности такие как международные экономические отношения, общественное здоровье, кибербезопасность, компьютерная инженерия – стоят от 33 тысяч гривен в год.
Скандал с ВНО, каким оно было и ответы на тесты
В этом году письменные работы ВНО проверяли всего один раз, хотя это всегда делали дважды. Экзаменаторы говорят, что на традиционные две проверки в МОН не нашли средств.
А что же мы получили в этом году? Все, кто писал ВНО по математике, украинскому и английскому (по другим иностранным) языкам, оказались заложниками только одной проверки, которая не может быть объективной,
– отметил эксперт Тарас Ткачук.
Он добавил, что ежегодно участвует в проверке письменных работ, поэтому уверяет одна проверка не может свидетельствовать об объективности процедуры ВНО.
Почему письменные работы ВНО нужно проверять дважды и может ли одна проверка работ быть объективной – читайте в статье.
Тесты на ВНО-2021 / Фото УЦОКО
Отметим, что 15 июня украинские выпускники сдали последнее ВНО – по географии, и теперь все позади и скоро их ждет только вступительная кампания-2021.
Каким было ВНО-2021:
- На входе все проходили температурный скрининг, а в помещении – все время были в масках, также периодически проветривались и дезинфицировались аудитории до и после тестирования.
- Нововведением в 2021 году стала возможность сдавать ВНО по украинскому языку и литературе и отдельно только по украинскому языку. Также в этом году есть два теста по математике – базовый и углубленный.
- Меньше участников из-за отмененной ГИА. Поскольку Верховная Рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию для учащихся 4, 9 и 11 классов.
Ответы на все тесты ВНО-2021:
- Правильные ответы к ВНО по химии – смотрите по ссылке.
- Правильные ответы к ВНО по истории Украины – смотрите по ссылке.
- Правильные ответы на тесты ВНО по математике – смотрите по этой ссылке.
- Правильные ответы на тесты ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе – смотрите здесь.
- Правильные ответы на тесты ВНО по английскому языку – смотрите по этой ссылке.
- Правильные ответы на тесты ВНО по иностранным языкам – смотрите здесь.
- Правильные ответы к ВНО по физике – смотрите по ссылке.
- Правильные ответы к ВНО по биологии – смотрите здесь.
- Правильные ответы к ВНО по географии – смотрите по ссылке.
Добавим, что уже с 1 июля выпускники будут создавать электронные кабинеты, а с 14 июля – подавать документы в вузы.
Закрытие учебных заведений на Донбассе
Оккупационные власти на Донбассе закрывают школы, профтехучилища, техникумы и вузы. По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, на этот год у оккупантов запланировано существенное сокращение количества учебных заведений.
Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию,
– заявила Людмила Денисова.
Омбудсмен отметила, что в 2021 году на оккупированном Донбассе будут закрыты и оптимизированы:
- Свердловский профессиональный строительный лицей,
- Свердловский колледж кулинарного мастерства,
- Стахановский педагогический колледж,
- Луганский профессионально-технический колледж,
- Колледж технологий и дизайна Луганского государственного педагогического университета,
- Ясиноватский колледж Донецкой Академии управления.
Также в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч и Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 – реорганизованы.
Кроме того, в образовательные центры поступают обращения от абитуриентов относительно случаев запрета оккупантами пересечения КПВВ абитуриентам, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины.
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И выпускники, которые хотят учиться в украинских вузах, могут не успеть подать документы. Поэтому им еще на неделю продлили сроки для подачи документов на участие в подготовительных курсах накануне поступления.
Скандалы в школах и садиках
Учитель занялся сексом с ученицей 8 класса просто в гимназии
Учитель информатики занялся сексом с ученицей 8 класса, которой не было и 16 лет. Произошло это в Народицкой гимназии на Житомирщине.
Выяснилось, что учитель и школьница на территории гимназии дважды занимались сексом. Впервые это произошло в декабре 2020 года, затем – в январе 2021 года. Суд признал учителя виновным и приговорил его к одному году ограничения свободы.
Учительницу, которая угрожала ножом ученику 7 класса, уволили из школы
Учительницу информатики Солонковской школы на Львовщине Надежду Волощук уволили с работы из-за угрозы ножом ученику 7 класса. Поскольку у мальчика не было ручки, педагог посоветовала ему писать собственной кровью. Детали – в статье.
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В саду под Запорожьем воспитательница ударила ребенка
В детском саду Мелитополя возник скандал. Родители рассказали, что их сын пожаловался на насилие воспитательницы. Оказывается, что педагог ударила его по губам во время прогулки. Историю читайте по ссылке.