Лучшие школы Украины по результатам ВНО-2020: опубликовали рейтинг
В Украине составили рейтинг лучших школ Украины по итогам проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Какие учебные заведения вошли в десятку – читайте в материале.
Рейтинг школ составило издание Освіта.uа.
Интересно В каких школах Киева ученики лучше всего сдали ВНО в 2020 году: рейтинг учебных заведений
Учебные заведения в таблице размещены по рейтинговому баллу, который рассчитали на основании среднего значения баллов ВНО, которые получили школьники по всем предметам в 2020 году и с учетом общего количества тестов.
Рейтинг лучших школ Украины по результатам ВНО в 2020 году
- Лидером уже четвертый год является Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко;
- Киевский лицей "Интеллект";
- Украинский физико-математический лицей КНУ имени Тараса Шевченко;
- Технический лицей НТУУ "Киевский политехнический институт";
- Частный киевский лицей "Экология и культура";
- Лицей "Научная смена" в Киеве;
- Киево-Печерский лицей № 171 "Лидер";
- Естественно-научный лицей №145 в Киеве;
- Русановский лицей Киева;
- Житомирский городской лицей при Житомирском государственном технологическом университете.
По рейтингу понятно, что в первую десятку рейтинга попали 8 учебных заведений из Киева и по одному учебному заведению из Львова и Житомира. В двадцатку лучших школ Украины по результатам ВНО также вошли школы Днепра, Харькова и Ивано-Франковска.
Отметим, что лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Львовщина. Второе и третье места заняли Сумская и Тернопольская области. Среди областных центров – первое место занял Киев, на второй и третьей ступеньках расположились Львов и Ровно.
Предметы, по которым выпускники получили 200 баллов / Инфографика 24 канала
Добавим, что в МОН разрабатывают документ, чтобы с 2021 года участников ВНО, которые получат самые высокие результаты в тестировании, награждали премиями. Это будет одноразовая денежная выплата.