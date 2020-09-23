В Украине составили рейтинг лучших школ Украины по итогам проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Какие учебные заведения вошли в десятку – читайте в материале.

Рейтинг школ составило издание Освіта.uа.

Интересно В каких школах Киева ученики лучше всего сдали ВНО в 2020 году: рейтинг учебных заведений

Учебные заведения в таблице размещены по рейтинговому баллу, который рассчитали на основании среднего значения баллов ВНО, которые получили школьники по всем предметам в 2020 году и с учетом общего количества тестов.

Рейтинг лучших школ Украины по результатам ВНО в 2020 году

Лидером уже четвертый год является Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко; Киевский лицей "Интеллект"; Украинский физико-математический лицей КНУ имени Тараса Шевченко; Технический лицей НТУУ "Киевский политехнический институт"; Частный киевский лицей "Экология и культура"; Лицей "Научная смена" в Киеве; Киево-Печерский лицей № 171 "Лидер"; Естественно-научный лицей №145 в Киеве; Русановский лицей Киева; Житомирский городской лицей при Житомирском государственном технологическом университете.

По рейтингу понятно, что в первую десятку рейтинга попали 8 учебных заведений из Киева и по одному учебному заведению из Львова и Житомира. В двадцатку лучших школ Украины по результатам ВНО также вошли школы Днепра, Харькова и Ивано-Франковска.

Рейтинги школ всех областей и областных центров Украины, а также рейтинги школ по отдельным предметам ВНО – читайте здесь.

Отметим, что лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Львовщина. Второе и третье места заняли Сумская и Тернопольская области. Среди областных центров – первое место занял Киев, на второй и третьей ступеньках расположились Львов и Ровно.



Предметы, по которым выпускники получили 200 баллов / Инфографика 24 канала

Добавим, что в МОН разрабатывают документ, чтобы с 2021 года участников ВНО, которые получат самые высокие результаты в тестировании, награждали премиями. Это будет одноразовая денежная выплата.