Хотя с гендерным равноправием, к сожалению, до сих пор существуют проблемы, доля женщин-предпринимательниц непрерывно растет. Учеба 24 подобрала несколько перспективных отраслей бизнеса, которые могут быть интересными женщинам в 2021 году.

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Общая статистика

Мотивированные женщины часто теряют вдохновение при поиске бизнес-идей. Некоторые генерируют их невероятное количество, однако боятся рисковать, а некоторые – готовы к рискам, но не знают, с чего начать.

В каких отраслях больше всего женщин-предпринимательниц

Международная исследовательская организация Appypie провела собственное исследование бизнес-рынка и определила, в каких областях женщины-предпринимательницы начинают собственное дело и где себя комфортно чувствуют:

искусство и развлечения (4,8%);



образовательный сервис (3,5%);



строительство (3,4%);



финансы и страхование (2,6%);



гастрономия (2,5%);



грузовые перевозки и доставка (1,8%);



энергетика (1,5%);



информационные технологии (1,2%);



сельское хозяйство (0,3%).

В каких отраслях женщины открывают бизнес чаще всего / Инфографика Appypie

Как начать собственное дело

Перед тем, как начинать собственное дело, стоит ответить на несколько простых вопросов:

Для чего вам бизнес?

Что вы любите делать?

Что вы умеете делать?

Чего бы вы хотели научиться?

Следует выбирать ту отрасль, которой вы действительно увлекаетесь. Также следует определить, для чего именно вам нужен собственный бизнес – для лучшего заработка, освобождения от надоедливой работы, собственного вклада в общество и так далее. Мотивацией может быть познание еще неизведанного, и, собственно, сам процесс освоения нового.

Выберите цель открытия бизнеса / Фото Pexels

Самые перспективные направления в 2021 году

После того как вы решили, для чего вам бизнес, можно выбрать направление, в котором сегодня существует вероятность перспективно развиться. Трендовые области в 2021 году следующие:

блогерство;



маркетинг;



фриланс;



бухгалтерия;



консалтинг;



социальные сети;



онлайн-продажи;



дизайн;



детские игрушки и одежда;



фитнес;



образование;



товары ручного производства;



кулинария;



планирование событий.

Рискованными остаются сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, ведь требуют особой уникальности и большого стартового капитала, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19. Конечно, открыть собственное дело с технологической специализацией – это тренд №1, однако прибыли придется ждать не один год, а ресурсов надо будет потратить немало.

Некоторые отрасли остаются рискованными / Фото Pexels

Несмотря на то, какую отрасль выберете, надежным помощником в вашей бизнес-деятельности станут принтеры Canon серии MegaTank, которые являются очень экономными. Себестоимость печати одной страницы А4, при использовании оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.

Важно! Чернила и тонер производства Canon разработанны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вывести принтер из строя.

Открывайте бизнес вместе с Canon / Фото 24 канал

Резервуара чернильниц принтеров Canon серии MegaTank хватит, чтобы распечатать до 15 200 черно-белых страниц и до 7 700 страниц в цвете.

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