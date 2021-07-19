Хотя с гендерным равноправием, к сожалению, до сих пор существуют проблемы, доля женщин-предпринимательниц непрерывно растет. Учеба 24 подобрала несколько перспективных отраслей бизнеса, которые могут быть интересными женщинам в 2021 году.
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Общая статистика
Мотивированные женщины часто теряют вдохновение при поиске бизнес-идей. Некоторые генерируют их невероятное количество, однако боятся рисковать, а некоторые – готовы к рискам, но не знают, с чего начать.
В каких отраслях больше всего женщин-предпринимательниц
Международная исследовательская организация Appypie провела собственное исследование бизнес-рынка и определила, в каких областях женщины-предпринимательницы начинают собственное дело и где себя комфортно чувствуют:
- искусство и развлечения (4,8%);
- образовательный сервис (3,5%);
- строительство (3,4%);
- финансы и страхование (2,6%);
- гастрономия (2,5%);
- грузовые перевозки и доставка (1,8%);
- энергетика (1,5%);
- информационные технологии (1,2%);
- сельское хозяйство (0,3%).
В каких отраслях женщины открывают бизнес чаще всего / Инфографика Appypie
Как начать собственное дело
Перед тем, как начинать собственное дело, стоит ответить на несколько простых вопросов:
- Для чего вам бизнес?
- Что вы любите делать?
- Что вы умеете делать?
- Чего бы вы хотели научиться?
Следует выбирать ту отрасль, которой вы действительно увлекаетесь. Также следует определить, для чего именно вам нужен собственный бизнес – для лучшего заработка, освобождения от надоедливой работы, собственного вклада в общество и так далее. Мотивацией может быть познание еще неизведанного, и, собственно, сам процесс освоения нового.
Выберите цель открытия бизнеса / Фото Pexels
Самые перспективные направления в 2021 году
После того как вы решили, для чего вам бизнес, можно выбрать направление, в котором сегодня существует вероятность перспективно развиться. Трендовые области в 2021 году следующие:
- блогерство;
- маркетинг;
- фриланс;
- бухгалтерия;
- консалтинг;
- социальные сети;
- онлайн-продажи;
- дизайн;
- детские игрушки и одежда;
- фитнес;
- образование;
- товары ручного производства;
- кулинария;
- планирование событий.
Рискованными остаются сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, ведь требуют особой уникальности и большого стартового капитала, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19. Конечно, открыть собственное дело с технологической специализацией – это тренд №1, однако прибыли придется ждать не один год, а ресурсов надо будет потратить немало.
Некоторые отрасли остаются рискованными / Фото Pexels
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Открывайте бизнес вместе с Canon / Фото 24 канал
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