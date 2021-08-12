Лучше ли качество образования в частных школах: преимущества и недостатки

Сейчас в Украине функционирует почти 15 тысяч школ и лишь около 2% из них являются частными. Уже с начала пандемии в некоторых частных дистанционных школах количество учеников возросло в семь раз. Но гарантирует ли обучение за деньги лучшее качество образования – читайте в статье.

Эксперт по вопросам школьного образования и соучредитель общественной организации "Родительский контроль" и "Смарт Образование" Оксана Макаренко рассказала, что частных школ в Украине на сегодня немного.

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По ее словам, их количество увеличилось в сфере дистанционного образования во время карантина. "Государственные школы не очень хорошо справились с онлайн-обучением, о чем свидетельствуют опросы", – говорит эксперт.

Большинство родителей считают, что обучение детей происходило плохо, из-за этого дети стали хуже учиться и снизились их оценки.

И поскольку не было организовано нормальное обучение в государственных школах, родители начали переводить детей в частные дистанционные школы, которые "более тщательно" подготовились к такой форме обучения,

– рассказала Марченко.

Ведь они имели платформы, лучше подготовленных учителей и методики обучения. Поэтому и частные дистанционные школы увеличились в 6–7 раз, как и количество родителей, которые перевели туда детей на дистанционное обучение.

Преимущества и недостатки частных школ

Оксана Макаренко считает, что главным недостатком частных школ является их высокая стоимость. Поэтому, немногие родители могут позволить себе оплатить такую школу.

"Ведь частникам приходится полностью арендовать здание, закупать учебники и тому подобное. Это все ложится на плечи родителей. Стоимость таких столичных школ может достигать 20–30 тысяч гривен в месяц", – заявила она..

Однако на самом деле частные школы более приспособлены к ребенку и настроены на то, чтобы обеспечить лучшие условия для обучения.

Это касается не только еды в столовой или безопасного пространства, но и методик обучения, возможности обеспечить большую плату учителям. Там меньшие классы. Обычно эти школы полного дня, удобно родителям. Там разрабатывают авторские программы обучения,

– пояснила эксперт.

По ее словам, программы таких школ соответствуют государственным требованиям, а именно преподавание происходит в атмосфере, где дети "учатся с удовольствием". Обучение для детей является интересным.

Проблемы государственных школ

Макаренко заверила, что дети в государственных школах очень перегружены. Там они имеют по 22 предмета, плохой контент, старые учебники и не всегда качественное преподавание. "Очевидно, что в 6–7 классах дети начинают терять интерес", – замечает она. А это вместо этого приводит к напряженным отношениям и конфликтам между детьми и родителями.

Лишь 4% детей заканчивают государственную школу здоровыми, остальные имеют нарушения осанки, проблемы с желудком, нервные стрессовые нарушения, из-за того, что просто "пихают" в ребенка знания. Как фаршированная рыба: чем-то напичкана, а плавать не может,

​– заявила эксперт.

Предоставляют ли частные школы ненадлежащее образование? Макаренко говорит, что такое можно услышать редко. Ведь частная школа заинтересована, чтобы видеть в детях и в родителях — клиентов.

Именно поэтому, по ее мнению, частные школы всегда очень быстро реагируют на любой конфликт или претензию от родителей и детей.

Легко ли поступить в вуз после обучения в частной школе? Специалист убеждена, что в Украине вся средняя школа направлена на то, чтобы ребенок поступил в учебное заведение. Но на самом деле среднее образование должно обеспечить детям "подготовку к жизни".

Поэтому государственные школы старого образца направлены на передачу "каких-то абстрактных знаний, где ребенок перегружен сухими и ненужными фактами из разных предметов".

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В то же время, если сравнить детей из частных и государственных учреждений, то первые – более счастливы и обладают большим количеством жизненных навыков. Но ВНО лучше сдают ученики государственных школ, потому что часто ученики частных поступают в зарубежные вузы.

Макаренко добавляет, что высокие баллы по ВНО не являются показателем успешности заведения, ведь на оценку может влиять большое количество различных факторов.

К слову, в этом году на бюджет поступили почти 60 тысяч абитуриентов. Рейтинг вузов, где будут учиться больше всего лиц на бюджете: