Лучше говорить на украинском с ошибками, чем на русском, потому что страшно, – советы Клопотенко

Значительное количество украинцев с детства говорит на русском, не воспринимая его как иностранный. Но это угрожает существованию государственного языка. Поэтому ниже читайте 6 простых советов, как начать разговаривать на украинском языке.

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился интересными советами, как решиться перейти с русского на украинский язык.

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Клопотенко сравнивает решение перейти с русского на украинский с тем, как впервые в жизни приготовить борщ.

Хочется так, что небо чешется, но страшно. Выдыхайте. Все будет окей, я дам вам стартовый рецепт (сам его использовал три года назад, когда только учился публично говорить на украинском),

– написал он.

По его словам, сначала надо начать по чуть-чуть, а там все "как польется, как закипит, что вас уже не остановить".

Как перейти на украинский язык: советы Клопотенко

С новыми людьми разговаривайте на украинском языке (у них нет вашего сложившегося образа и они ничего от вас не ожидают) А с родными, которые говорят по-русски, не пытайтесь перейти на украинский. "Не ломайте себя, если вам неловко", – говорит Клопотенко. Когда садитесь в такси, подходите на кассу, заходите в какое-то заведение, говорите не "Здравствуйте", а "Добрий день" или "Вітаю". Свои личные страницы в фейсбуке и инстаграми ведите на украинском языке. Свои публичные выступления делайте на украинском. Заметки в телефоне пишите на родном языке (можете вообще перевести свой мобильный на украинский). Когда говорите и не знаете, как какое-то слово будет на украинском, то не переживайте и произносите его на русском. А дома можно поискать его.

"Не заганяйтесь от мысли, что кто-то посмотрит на вас косо. Лучше говорить на украинском с ошибками, делать попытки и исправляться, чем на русском потому, что страшно", – добавил Клопотенко.

По словам кулинарного эксперта, эти простые пункты могут изменить 50% вашей жизни.

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Недавно Минкульт запустил онлайн-платформу, которая объединяет несколько ресурсов для изучения украинского языка. Она поможет всем желающим усовершенствовать украинский.



Как постепенно перейти на украинский язык / Инфографика 24 канала

К слову, с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык. К посетителям и клиентам должны обращаться только на украинском. Исключение – когда человек сам попросит говорить к ним на другом языке.