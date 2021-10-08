Учительница работает в Козовский гимназии имени Владимира Гереты на протяжении 7 лет, и за это время она провела уже более полутысячи уроков физкультуры. До учительства Оксана Юркив была профессиональной гандболисткой и этим видом спорта занималась с 13 лет.

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Оксана Юркив рассказывает, что на участие в конкурсе ее зарегистрировали ученики, и в собственную победу она не верила.

В анкете учительница рассказала о своей педагогической цели:

Основная моя цель – чтобы дети были здоровым и понимали, что такое физическая активность. Я не могу научить их профессионально всем видам спорта, но хочу, чтобы они шли во взрослую жизнь и понимали, что такое волейбол, корфбол, петанк и тому подобное,

– отметила Юркив.

Ее ученики ежегодно принимают участие в спортивных соревнованиях. В прошлом году команда гимназии победила на чемпионате области по всеукраинскому спортивно-массовому мероприятию "Олимпийский аистенок".

Школьники очень любят педагога и говорят, что физическая культура является их самым любимым предметом. Дети очень довольны, что именно Оксана Юркив является их учительницей физкультуры, ведь благодаря ей ученики научились играть в разные виды спорта.



Ученики на уроке Оксаны Юркив / Фото "Суспільне"

Лучший учитель получил премию от школы

А звание лучшего педагога Украины и приз в четверть миллиона гривен в этом году получил Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы в киевской частной школе "Мидгард".

Родная школа подарила ему сертификат на 500 000 гривен за победу в Global Teacher Prize Ukraine 2021.

Это признание на всеукраинском уровне. Мы гордимся Артуром за его смелость, креативность и многогранность,

– говорят в школе.



Учитель получил 500 тысяч гривен от родной школы "Мидгард" / Фото "Всеосвита"

Что известно об учителе Артуре Пройдакове, его работе и отношении к ученикам – читайте в статье.