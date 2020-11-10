Оксфордский словарь выбрал самое важное слово года
Оксфордский словарь английского языка Collins Dictionary выбрал самое важное слово 2020 года. Им стало "локдаун" (на английском – lockdown).
В словаре слово "локдаун" означает введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам. Об этом сообщается на официальном сайте Collins Dictionary.
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А все из-за того, что с начала пандемии COVID-19 лексикографы зарегистрировали резкий рост использования этого слова – около 250 тысяч случаев. В то время как в прошлом году это слово использовали лишь четыре тысячи раз.
Добавим, что состояние локдауна составители словаря сравнивают с национальным застоем, когда приостановлено почти все, что касается нормальной общественной жизни.
В десятку слов года также попали:
- furlough (отпуск без выплаты зарплаты);
- key worker (сотрудник, присутствие которого необходимо на работе);
- self-isolation (самоизоляция);
- social distancing (социальное дистанцирование);
- coronavirus (коронавирус);
- Megxit (это слово обозначает выход принца Гарри и его жены Меган из королевской семьи);
- BLM (название антирасистского движения Black Lives Matter);
- TikToker (пользователь платформы TikTok);
- mukbang (мокпан, трансляция, в ходе которой видеоблогер есть большое количество пищи, общаясь с аудиторией).
К слову, в 2019 году самым важным словом, по версии Оксфордского словаря, была "климатическая забастовка".
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