Оксфордский словарь английского языка Collins Dictionary выбрал самое важное слово 2020 года. Им стало "локдаун" (на английском – lockdown).

В словаре слово "локдаун" означает введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам. Об этом сообщается на официальном сайте Collins Dictionary.

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А все из-за того, что с начала пандемии COVID-19 лексикографы зарегистрировали резкий рост использования этого слова – около 250 тысяч случаев. В то время как в прошлом году это слово использовали лишь четыре тысячи раз.

Добавим, что состояние локдауна составители словаря сравнивают с национальным застоем, когда приостановлено почти все, что касается нормальной общественной жизни.

В десятку слов года также попали:

furlough (отпуск без выплаты зарплаты);

key worker (сотрудник, присутствие которого необходимо на работе);

self-isolation (самоизоляция);

social distancing (социальное дистанцирование);

coronavirus (коронавирус);

Megxit (это слово обозначает выход принца Гарри и его жены Меган из королевской семьи);

BLM (название антирасистского движения Black Lives Matter);

TikToker (пользователь платформы TikTok);

mukbang (мокпан, трансляция, в ходе которой видеоблогер есть большое количество пищи, общаясь с аудиторией).

К слову, в 2019 году самым важным словом, по версии Оксфордского словаря, была "климатическая забастовка".