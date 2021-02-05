COVID-19 оказал негативное влияние на развитие и доходы во многих сферах предпринимательской деятельности. Какие же отрасли бизнеса наоборот увеличили свое состояние во время пандемии – далее в материале.

Источник: Forbes

Больше всего во время пандемии пострадали отрасли туризма, авиаперевозок и гостинично-ресторанного бизнеса. Однако, несколько корпораций смогли не только устоять во время кризиса, но и увеличили свои доходы в несколько раз.

Интересно Деньги имеют значение: финансовая грамотность для малого бизнеса

Интернет-торговля

Интернет-магазины действительно сильно развились во время пандемии. Amzon продолжает лидировать среди всех имеющихся платформ. Несмотря на то, что рост продаж компании наблюдался стабильно уже на протяжении десятилетия, Amazon получил наибольший прирост именно во время карантина.

Цена одной акции компании в начале локдауна в марте 2020 составляла 1676,61 доллара США, а уже в конце июня этот показатель достиг 2680 долларов.

Инструменты дистанционного образования и удаленной работы

Когда многие компании в начале пандемии предусматривали краткосрочный переход к домашним офисам, большинство разработчиков программного обеспечения потирали руки в ожидании дополнительной прибыли.

Следовательно, уже через несколько месяцев платформа Zoom с неперспективной и маленькой программы стала лидером в использовании для видеоконференций. На одной только рекламе владельцы Zoom увеличили свое состояние в 4 раза.

Супермаркеты

Хотя и начали действовать определенные ограничения, многие супермаркеты еще никогда не получали столько прибыли. Массовые закупки в начале локдаунов, закрытие ресторанов и удачный запуск доставки продуктов к двери покупателей, по разным подсчетам, увеличили доходы владельцев супермаркетов в несколько раз.

Интересно Никогда не сдаваться: 5 мотивационных цитат самых успешных людей мира

Средства гигиены

В течение пандемии количество киосков во всем мире, в которых можно купить средства дезинфекции, маски и перчатки, увеличилось на 90 000 единиц. Оно и не удивительно, ведь спрос и наценка на такую продукцию безумно выросла. 94% всех мировых производителей средств гигиены увеличили собственные доходы по сравнению с прошлыми годами.

Алкогольные изделия

Документально подтверждено, что количество употребления алкогольных напитков в течение пандемии дома выросла до невероятных показателей. С более гибким графиком в условиях хоум-офиса, люди позволяют себе выпивать чаще и больше. Популярными стали коктейльные вечеринки в уже упомянутом Zoom.

Развлекательные платформы

Во время первых локдаунов один только Netflix увеличил количество своих подписчиков на 16 миллионов. В 2020 году платформой воспользовались в 26 раз больше пользователей, чем в 2019.

Закрытые кинотеатры, отсутствие какой-либо альтернативы и ограничена социальная активность заставили людей гораздо чаще пользоваться стриминговыми и видеосервисами вроде Pornhub, Apple TV +, Twitch и YouTube.