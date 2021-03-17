Как будут работать школы и садики во Львове: решение горсовета о локдауне
Львов усиливает карантин из-за стремительного увеличения случаев коронавируса. В частности, школы переводят на онлайн-обучение или каникулы.
Источник:фейсбук Андрея Садового
Усиленный карантин продлится с 19 по 28 марта 2021 года. Таким образом городские власти планируют прервать цепочку заболеваемости.
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Как будут работать школы и садики во Львове
Мэр города Андрей Садовый рассказал, что ученики начальной школы (1 – 4 классы) уходят на каникулы с 19 марта. А средняя и старшая школа (5 – 11 классы) будут учиться и в дальнейшем дистанционно до 28 марта.
В то же время детские сады пока будут работать в обычном режиме.
Что известно об усиленном карантине во Львове
- В городе прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки.
- Заведения общественного питания будут работать только "на вынос" и доставку.
- В торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Вместе с тем хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу.
- Также переносятся все массовые мероприятия.
- Салоны красоты и спортивные залы будут работать по индивидуальной предварительной записи.
Почему во Львове приняли решение усилить карантин
По словам Андрея Садового, динамика госпитализации тяжелых больных с COVID-19 не уменьшается.
Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания,
– заявил Андрей Садовый.
Мэр Львова попросил всех по возможности оставаться дома, носить маски и соблюдать дистанцию.
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