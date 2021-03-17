Львов усиливает карантин из-за стремительного увеличения случаев коронавируса. В частности, школы переводят на онлайн-обучение или каникулы.

Усиленный карантин продлится с 19 по 28 марта 2021 года. Таким образом городские власти планируют прервать цепочку заболеваемости.

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Как будут работать школы и садики во Львове

Мэр города Андрей Садовый рассказал, что ученики начальной школы (1 – 4 классы) уходят на каникулы с 19 марта. А средняя и старшая школа (5 – 11 классы) будут учиться и в дальнейшем дистанционно до 28 марта.

В то же время детские сады пока будут работать в обычном режиме.

Что известно об усиленном карантине во Львове

В городе прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки.

Заведения общественного питания будут работать только "на вынос" и доставку.

В торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Вместе с тем хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу.

Также переносятся все массовые мероприятия.

Салоны красоты и спортивные залы будут работать по индивидуальной предварительной записи.

Почему во Львове приняли решение усилить карантин

По словам Андрея Садового, динамика госпитализации тяжелых больных с COVID-19 не уменьшается.

Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания,

– заявил Андрей Садовый.

Мэр Львова попросил всех по возможности оставаться дома, носить маски и соблюдать дистанцию.

Ситуация с коронавирусом во Львове. Минздрав отнес Львовскую область к оранжевому уровню эпидемической опасности. По состоянию на 17 марта обнаружили 884 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии на Львовщине подтвердили коронавирус у 89 тысяч человек, из них 43,2 тысячи – львовяне.