В Киеве с 20 марта усиливают карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Продлится локдаун 3 недели – до 9 апреля включительно. Как будут работать школы и садики в Киеве во время локдауна – читайте в материале.

Как будут работать школы и садики в Киеве с 20 марта

Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в столице пока будут работать детские сады. Зато в школах будут каникулы и онлайн-обучение.

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Да, учащиеся 5 – 11 классов в школах Киева с 18 марта уходят на каникулы. В то же время начальная школа пока учится очно еще два дня, а уже после выходных, с 22 марта, они будут отдыхать.

По словам Кличко, после каникул дети вернутся к учебе, но дистанционно. То есть еще две недели после каникул школьники будут учиться в онлайн-режиме.

Локдаун в Киеве: что будет закрыто, а что будет работать

Виталий Кличко отметил, что все ограничения в Киеве вводят на три недели – до 9 апреля включительно.

Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы,

– сказал мэр столицы.

Что в Киеве запретят

работу учреждений культуры – кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работу торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

проведения религиозных мероприятий, если площадь помещения – менее 10 квадратных метров на 1 человека;

проведение массовых мероприятий – развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и тому подобное;

проведение спортивных мероприятий со зрителями.

Что будет работать в Киеве

Заведения общественного питания будут работать, но исключительно на вынос. Зато на АЗС запретят продавать еду.

Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи.

Без групповых занятий и по предварительной записи разрешено работу фитнес-залов.

Общественный транспорт будет работать по графику, но с соблюдением масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.

Кличко отметил, что все предприятия и организации бюджетной сферы должны перейти на дистанционную работу. Частный бизнес также должен максимально перейти на онлайн-работу.

Ситуация с коронавирусом в Киеве. Столица уже давно находится в оранжевой зоне карантина. Однако эпидситуация здесь с каждым днем ​​ухудшалась. В частности, 17 марта здесь заболели более тысячи человек.