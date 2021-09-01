Люксовые авто и бренды: как прошло 1 сентября во школах, где учатся дети Зеленского и звезд

Вход только по пропускам, линейка в сопровождении живой музыки, элитные авто, брендовая одежда и никаких карантинных ограничений. 24 канал посетил "первый звонок" в Новопечерской школе и Кловском лицее № 77. О том, как отпраздновали 1 сентября в элитных учебных заведениях, читайте дальше.

Фотосессия и гости

В Новопечерский школе, которая находится на улице Михаила Драгомирова в Киеве, торжественная линейка по случаю 1 сентября началась в 9:30. Большинство учеников подвозили к центральному входу люксовые авто.

Яркие фото и видео 1 сентября в школах

Дорогие иномарки подвозили школьников и их родителей прямо ко входу / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Много детей выбрали обувь и аксессуары от именитых брендов / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Лишь несколько школьников дошли пешком до учебного заведения.

Ученики Новопечерской школы пришли на "первый звонок" в форме / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

На территорию школы охрана пропускала только учеников образовательного учреждения и их учителей. Хотя каждый школьник мог привести с собой еще двух "гостей". Об этом говорится в программе мероприятия.

Фотосъемку учащихся обеспечило руководство Новопечерской школы / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

С 9:10 до 9:25 первоклассников и одиннадцатиклассников фотографировали профессиональные фотографы возле тематических фотозон на территории школы. Администрация школы заблаговременно предупредила родителей, что фотосъемку обеспечивает образовательное учреждение.

Пожалуйста, не приглашайте своих фотографов, поскольку для них доступ на территорию школы будет закрыт,

– говорится в анонсе мероприятия, которое есть в распоряжении 24 канала.

Торжественная линейка прошла в сопровождении скрипачей / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Начало учебного года все классы, кроме 1-го и 11-го, праздновали в своих классах вместе с одноклассниками и педагогами. Во время торжественной линейки звучала живая музыка. Праздник "первого звонка" прошел в сопровождении скрипачей.

Смотрите видео:

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Форма и рюкзаки от Louis Vuitton

Ученики Новопечерской школы носят форму с логотипом образовательного учреждения: девушки – клетчатые юбки и серые пиджаки, парни – костюмы серого цвета.

Ученики и их родители не придерживались социальной дистанции, а также других карантинных ограничений / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Дети, которые не успели получить форму, смогут это сделать в течение 1 сентября, рассказали 24 каналу в комментарии сотрудники школы. Многие дети выбрали обувь и аксессуары от именитых брендов, в том числе рюкзаки от Louis Vuitton и кеды от GUCCI.

В этом году первый учебный день закончился в 15:00 у учащихся 1-4 классов и в 16:00 – у учащихся 5-11 классов. Со 2 сентября в школе уже начнут работать кружки, секции и творческие студии, сказали работники Новопечерской школы нашим журналистам.

В 2014-м году Новопечерскую школу основала Зоя Литвин, супруга украинского бизнесмена Василия Хмельницкого / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Защитные маски надели только охранники школы. Ученики и их родители не придерживались социальной дистанции, а также других карантинных ограничений.

Интересно знать В Новопечерский школе учатся дети президента Украины Владимира Зеленского – дочь Александра и сын Кирилл. Однако гарант не посетил торжественное мероприятие, поскольку отправился в США на встречу с американским лидером Джо Байденом. Вместе с Зеленским в Штаты также поехала его жена Елена.

Кто учится в школе

На линейку своих детей привели телеведущая Маша Ефросинина, бывший глава Нацкомиссии по ценным бумагам Тимур Хромаев, сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, депутат от ОПЗЖ Суто Мамоян, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, заместитель председателя партии "Голос" и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина.

В 2014-м году Новопечерскую школу основала Зоя Литвин, супруга украинского бизнесмена Василия Хмельницкого. Школа позиционирует себя как современное учебное заведение, обучающее учеников согласно украинской государственной программе, усовершенствованной выбранными методиками стран мира, и фокусируется на развитии не только знаний, но и навыков.

Первый раз – в частный сад LeapKids

Возле сада LeapKids 24 канал заметил украинского певца Дмитрия Монатика / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Напротив Новопечерской школы находится частный сад LeapKids. Он расположен на территории ЖК "Новопечерские Липки". Маленьких воспитанников и их родителей встречала аниматор в костюме феи. Детей и родителей привозили на территорию сада элитные иномарки.

Маленьких воспитанников частного сада LeapKids встречала аниматор в костюме феи / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

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Возле сада LeapKids 24 канал заметил Дмитрия Монатика, украинского певца и заслуженного артиста Украины.

Линейка на стадионе и фотосессия возле ВРУ

В Кловском лицее, который находится на улице Шелковичная, 25, линейка началась в 8:00. В торжественном открытии учебного года приняли участие только учащиеся 1-го и 11-го классов. "Другие школьники и родители только наблюдали", – рассказала нашим журналистам одна из одиннадцатиклассниц образовательного учреждения.

В Кловском лицее нет такой строгой формы, как в Новопечерской школе / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Мероприятие по случаю "первого звонка" прошло на территории стадиона лицея, добавляет девушка. В 10:40 ученики выпускного класса пошли в Мариинский парк на фотосессию.

Ученики Кловского лицея не соблюдали карантинные ограничения / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

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Защитные маски, как и в Новопечерской школе, носили только охранники. Ученики же Кловского лицея не соблюдали никаких карантинных ограничений, хотя на дверях учебного заведения висели предупреждения: "Без масок вход воспрещен!"

После торжеств ученики выпускных классов Кловского лицея пошли в Мариинский парк на фотосессию / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

– это образовательное учреждение с углубленным изучением иностранных языков в Печерском районе Киева. В образовательном учреждении предметы преподают на украинском и английском языках. Лицеисты изучают французский, немецкий и корейский языки. В лицее преподают более 20 предметов гуманитарного и естественно-математического профиля.

В Кловском лицее учатся дети украинских бизнесменов и политиков. Его закончили дети пятого президента Украины Петра Порошенко.