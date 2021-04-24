Своевременное решение денежных вопросов часто помогает избежать разлуки супругов. Для эффективного управления бюджетом следует совместно выбрать одну из возможных моделей и испытать ее на практике.

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5 моделей семейного бюджета

Начиная жить вместе, необходимо решить, каким образом будут организовываться совместные расходы и семейный бюджет. Возможны 5 моделей формирования и распределения семейных финансов.

Совместный бюджет

Все заработанные мужчиной и женщиной деньги принадлежат им обоим и они вместе решают, как их тратить. Все расходы пары, даже на личные нужды, должны быть согласованы, распределены, сочтены. Такая модель наиболее традиционная для украинских семей, в которых оба зарабатывают, или же в семьях с детьми. Обычно женщина является главным экономистом, который контролирует и распределяет семейный бюджет.

Равноправный бюджет

Все расходы пара распределяет поровну. Обычно на общий счет ежемесячно каждый вносит оговоренную сумму, которую потом тратят на оплату коммунальных услуг, продукты, платежи по кредитам и другие необходимые расходы. В Украине открыть совместный банковский счет невозможно, но можно оформить две карточки к одному счету.

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Солидарный бюджет

Взносы в семейный бюджет пропорциональны доходам каждого. Соотношение взносов может быть, например, 90 процентов на 10 процентов, в зависимости от уровня доходов мужчины и женщины. Все зависит от ежемесячных затрат и общих целей. У каждого остается половина дохода, которую он может использовать так, как считает нужным.

Независимые бюджеты

Эта модель лучше всего подходит для современных пар, которые самодостаточные, финансово обеспечены, и не готовы уступать собственной финансовой свободой. Обычно оба имеют отдельные банковские счета, распоряжаются деньгами по своему усмотрению и не контролируют друг друга. Деньги объединяются только на общие цели, такие как покупка недвижимости, обучение детей или семейный отдых.

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Финансовая зависимость

Модель финансовых отношений, когда один из пары полностью удерживает другого. По статистике, чаще мужчины удерживают женщин, но иногда бывает и наоборот. Больше всего такая модель распространена среди пар с большой разницей в возрасте и доходах. Отличие от первой модели в том, что финансовые вопросы полностью контролирует тот, кто зарабатывает деньги.

Совет! Формировать и обсуждать семейный бюджет необходимо ежемесячно. Распечатать все необходимое помогут принтеры Canon серии MegaTank. Устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.