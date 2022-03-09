Любой переехавший ребенок может приобщаться к обучению на новом месте, – Шкарлет

Каждый ребенок, переехавший на новое место, сможет учиться в удобном формате, как все учащиеся. Всех их готовы принять директора и классные руководители.

В условиях военного состояния будут две формы обучения: дистанционная и смешанная. Об этом министр образования Сергей Шкарлет рассказал в эфире телеканала "Рада".

Обратите внимание Никаких экзаменов для поступления в университеты в 2022 году не будет, – Шкарлет

Любой ребенок, если он сменил временное место жительства, может присоединиться к любой школе, к любой программе,

– говорит министр образования.

С понедельника 14 марта министерство запустит единую образовательную программу на базе Всеукраинской школы онлайн. Будет единственное образовательное расписание.

Если дети не могут присоединиться к конкретному сообществу или школе, то смогут учиться в дистанционном формате.

У тех, у кого нет доступа в интернет, особенно это касается студентов-участников боевых действий, терробороны, им предложат индивидуальный график или оформят академический отпуск.

"Большая проблема – это именно для выпускников курсов: 4 курс бакалавриата, выпускной курс магистратуры. Но для них тоже разработают удобный график", – добавляет Шкарлет.

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