Любителей "русского мира" увольняют с должностей преподавателей вузов, – депутат назвала имена

Любителя "русского мира" Дениса Сытникова уволили с должности преподавателя в Одесском университете Мечникова. Также недавно уволили скандальную преподавательницу Евгению Бильченко, которая работала профессором кафедры культурологии и философской антропологии в НПУ Драгоманова.

Также могут уволить украинофоба из "Одесской юридической академии" Сергея Шубина. Преподаватель уже получил выговор.

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Депутат Наталья Пипа получила ответ от Государственной службы качества образования на свое обращение относительно преподавателей, которые распространяют украинофобские высказывания в университетах. Выяснилось, что работу потеряли сразу три человека.

Я не "полиция морали"... Я человек, который любит свою страну, язык, историю... Через несколько дней студенты вернутся к учебе. И я не хочу, чтобы на восьмом году войны они слышали из уст некоторых преподавателей, что "украинский язык – блювота", что "языковой закон – лимфоузел на теле онкобольного американской колонии", а "Крым – это Россия",

– написала она.

Каких преподавателей уволили с работы

Скандальную Евгению Бильченко уже отстранили от работы, а с 20 сентября 2021 года уволят с должности профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета им. Драгоманова.

уже отстранили от работы, а с 20 сентября 2021 года уволят с должности профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета им. Драгоманова. Дениса Сытникова уволили 31 августа 2021 года с должности доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского НУ им. Мечникова.

уволили 31 августа 2021 года с должности доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского НУ им. Мечникова. Сергей Шубин получил выговор. Сейчас рассматривается решение о его увольнении с должности заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права НУ "Одесская юридическая академия".



Ответ о скандальных преподавателях / Фото Натальи Пипы

К слову, профессор Евгения Бильченко, которая ранее призналась, что поддерживает агрессию Кремля и хвасталась дружбой с российскими наемниками, теперь жалуется на оккупантов. Мол, ее "не подобрали" ни пророссийские партии, ни сама Россия, в результате чего она осталась ни с чем. Детали – читайте в статье.

Текст публикации Натальи Пипы:

Через несколько дней студенты вернутся к учебе. И я не хочу, чтобы на 8 году войны они слышали из уст некоторых преподавателей, что "украинский язык – блювота”, что "Языковой закон – лимфоузел на теле онкобольного американской колонии”, а "Крым – это Россия".

Получила ответ от Государственной службы качества образования на мое обращение в отношении преподавателей, которые распространяют подобные украинофобские высказывания в университетах:

1. Бильченко Е. В. – отстранена от работы, а с 20 сентября 2021 года уволена с должности профессора кафедры культурологии и философской антропологии НПУ им. Драгоманова.

2. Шубин С. П. – объявлен выговор, рассматривается решение об увольнении с должности заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института НУ "Одесская юридическая академия".

3. Сытников Д. М. – уволен с 31 августа 2021 г. с должности доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского НУ им. Мечникова.