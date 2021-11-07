Ляшко напомнил об отстранении невакцинированных учителей с понедельника

Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что с 8 ноября невакцинированных работников образовательных учреждений должны отстранить от работы.

Ляшко отметил, что невакцинированные учителя могут не идти в понедельник на работу. Директор заведения сделает внутренний приказ об отстранении сотрудников на период карантина. Речь идет о тех, которые не имеют по крайней мере одной прививки.

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Согласно действующему законодательству, они будут отстранены,

– сказал Ляшко.

Что говорит Ляшко об отсрочке

Министр прокомментировал обращение профсоюза работников образования и науки с просьбой дать учителям еще месяц. Ляшко говорит, что имел большую дискуссию на этот счет. По его словам, профсоюзы хотят право на работу, а он "хочет обеспечить право на жизнь".

Чиновник добавил, что учебные заведения в красных зонах должны работать при условии 100% вакцинированного персонала. Правда, местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Что этому предшествовало

Ранее власти решили, если сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против коронавируса, с 8 ноября их отстранят, пока будет длиться карантин. При этом зарплата за этот период не будет сохраняться.

Профсоюз работников образования и науки просил чиновников не отстранять от работы учителей без ковод-прививок с 8 ноября. Просили отсрочить это до 8 декабря.