Литвин уходит из наблюдательного совета университета Шевченко после проигрыша на выборах ректора
Бывший спикер Рады Владимир Литвин решил уволиться с должности председателя наблюдательного совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Такое решение он принял после своего поражения на выборах ректора.
Источник:фейсбук Владимира Литвина
Владимир Литвин признался в соцсети, что он подал заявление Президенту Украины о сложении полномочий председателя наблюдательного совета КНУ.
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Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и выразил надежду, что "коллективу хватит воли, чтобы противостоять неизбежному сползанию университета в серую зону".
Кроме того, Литвин заявил, что ему теперь не позволят даже приближаться к университету.
Поэтому он решил уйти из наблюдательного совета университета Шевченко. Все, вероятно, из-за того, что он проиграл в первом туре выборов ректора КНУ, которые проходили 17 марта.
Владимир Литвин, баллотируясь на эту должность, занял четвертое место, набрав лишь 4% голосов.
Добавим, что поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, состоится второй тур, в который прошли профессор Владимир Бугров (44,04%) и профессор Александр Рожко (15,2%).
Что известно о Владимира Литвина
Владимир Литвин в 2008 году занимал должность и.о. ректора университета, а затем стал председателем наблюдательного совета.
Также Владимир Литвин был народным депутатом четырех созывов, дважды занимал пост спикера Верховной Рады. А в 2002 году был избран народным депутатом по списку блока "За единую Украину!".
Кроме того, бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин поспособствовал принятию "Харьковских соглашений". По словам экспертов, он во время голосования за "Харьковские соглашения" не заблокировал карточки нардепов, которые тогда находились в ПАСЕ.
Что известно про Харьковские соглашения?
Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года поддержали 236 депутатов VI созыва Верховной Рады, в частности Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие.
Согласно им, пребывание Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе было продлено на 25 лет в обмен на снижение цены на газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.
Голосование сопровождалось драками – оппозиция пыталась помешать ратификации документа, но безрезультатно.
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