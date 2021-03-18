Бывший спикер Рады Владимир Литвин решил уволиться с должности председателя наблюдательного совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Такое решение он принял после своего поражения на выборах ректора.

Владимир Литвин признался в соцсети, что он подал заявление Президенту Украины о сложении полномочий председателя наблюдательного совета КНУ.

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Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и выразил надежду, что "коллективу хватит воли, чтобы противостоять неизбежному сползанию университета в серую зону".

Кроме того, Литвин заявил, что ему теперь не позволят даже приближаться к университету.

Поэтому он решил уйти из наблюдательного совета университета Шевченко. Все, вероятно, из-за того, что он проиграл в первом туре выборов ректора КНУ, которые проходили 17 марта.

Владимир Литвин, баллотируясь на эту должность, занял четвертое место, набрав лишь 4% голосов.

Добавим, что поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, состоится второй тур, в который прошли профессор Владимир Бугров (44,04%) и профессор Александр Рожко (15,2%).

Что известно о Владимира Литвина

Владимир Литвин в 2008 году занимал должность и.о. ректора университета, а затем стал председателем наблюдательного совета.

Также Владимир Литвин был народным депутатом четырех созывов, дважды занимал пост спикера Верховной Рады. А в 2002 году был избран народным депутатом по списку блока "За единую Украину!".

Кроме того, бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин поспособствовал принятию "Харьковских соглашений". По словам экспертов, он во время голосования за "Харьковские соглашения" не заблокировал карточки нардепов, которые тогда находились в ПАСЕ.