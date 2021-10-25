Только одна область не вакцинировала достаточно учителей, – Шкарлет обнародовал статистику

Уже более 88% педагогов получили хотя бы одну дозу вакцинации против COVID-19. В Украине теперь есть только одна область, где до сих пор не получили прививки достаточно учителей.

Педагоги продолжают вакцинироваться от COVID-19. Обновленные показатели опубликовал министр образования Сергей Шкарлет.

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Какая область не вакцинировала достаточно учителей? По словам Шкарлета, порог прививки в 80% работников школ до сих пор не достигнут лишь в одном регионе – Ровненской области.

"Уверен, что местные органы власти способны исправить эту ситуацию в кратчайшие сроки", – надеется он.

Отметим, что двумя дозами по состоянию на 25 октября вакцинировано почти 400 тысяч педагогов по всей стране.

Где вакцинировано больше всего учителей

Самый высокий уровень вакцинации демонстрируют такие области (полный и неполный цикл вакцинации):

Николаевская область – 98%;

Киевская область – 95,5%;

Харьковская область – 94,6%;

Донецкая область – 92,7%;

Хмельницкая область – 91,6%.

В регионах, попавших в красную зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся школы, которые не достигли показателя вакцинации в 100%. Речь идет об Одесской области – 149 школ, Донецкой области – 93, Запорожской области – 47.

Министр образования отметил, что с 25 октября на каникулах находятся 8 тысяч школ.

К слову, в Запорожье и Черкассах школьники будут отдыхать на неделю дольше. Местные власти разрешили продлить каникулы. Так, дети в этих городах на каникулах с 18 октября по 1 ноября.