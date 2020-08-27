До 1 сентября осталось несколько дней, а некоторые школы до сих пор решают, как провести День знаний в период пандемии. Так, председатель Госпродпотребслужбы Олег Рубан заверил, что линейки проводить можно, но с соблюдением всех норм и правил и только если школа находится в "зеленой" или "желтой" зонах.

Об этом он заявил в интервью сайту "Сегодня". Но отметим, что Министерство образования и науки рекомендует воздержаться от массовых празднований и устроить первый звонок в пределах каждого класса.

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По его словам, линейки – это тоже скопления людей, но они относятся к культурно-массовым мероприятиям, поэтому их можно проводить, если населенный пункт находится в "зеленой" или "желтой" зонах.

Но Рубан заметил, что при этом следует придерживаться все норм и правил: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать безопасную дистанцию. К тому же, в таком случае линейку нужно проводить на отдельной территории, где каждый человек будет иметь площадь в пять квадратных метров.

Председатель Госпродпотребслужбы привел в пример столицу Украины: "Если Киев попадет в "оранжевую" зону опасности, то все линейки отменяются. В этом случае проводить их запрещено".

Рубан пояснил, что в школах и садиках важно не допустить больного человека на работу или больного ученика на учебу.

Должен быть выработан жесткий контроль. Родители должны проверять температуру ребенка перед школой. А в учебном заведении должны следить за состоянием здоровья штатного персонала и учителей,

– добавил он.

Кроме того, глава Госпродпотребслужбы считает, что и учеников, и учителей необходимо обеспечить защитными средствами, в частности масками и антисептиками.

Как будет проводиться обучение в школах с 1 сентября

С 1 сентября ученики при благоприятной эпидемической ситуации в регионе пойдут в школу. Однако учебным заведениям следует тщательно следить за соблюдением правил безопасности учащимися и работниками.

А школы в "красной" зоне будут работать иначе – там должны ввести онлайн-обучение на период, пока регион будет находиться в такой зоне. Каждые 14 дней эксперты будут пересматривать ситуацию и переводить регион из одной зоны в другую.

Правила обучения в школе:

учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или распиратора;

в оранжевых регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках;

взамен учителя, работающие в желтой или зеленой зоне, должны просто придерживаться соответствующей дистанции. Преподавать можно без масок;

допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга;

в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;

дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала