Линейка и обучение в школах, решение правительства и рейтинг школ – итоги недели в образовании

Журналисты Освита 24 собрали все самые важные новости, которые произошли на этой неделе – с 23 по 27 августа – в сфере украинского образования. В частности, читайте о том, каким будет новый учебный год, будут ли школы проводить линейки и какие школы стали лучшими в 2021 по результатам ВНО-2021.

Начало обучения в школах

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас Украина находится на зеленом уровне эпидемической опасности. Поэтому учебный год начнется вовремя – 1 сентября – и будет проходить в обычном режиме.

Важно Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

По его словам, ситуация с COVID-19 остается контролируемой, а это позволяет начать работу школ в очном режиме. Однако обучение должно проходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы уже подготовлены.



Обучение в школе / Фото feednews

Так, в Киеве в случае новой волны коронавируса не планируют снова закрывать детские сады и начальные школы на карантин. Ведь сейчас в столице каждый второй работник учебных заведений прошел полную вакцинацию от COVID-19.

Мэр Виталий Кличко заверил, что в школах столицы уже завершают подготовку к 1 сентября.

А министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что при усиленном карантине некоторые школы могут перейти на дистанционное обучение, ведь ситуация с вакцинацией учителей не везде одинакова.

Мы будем разрешать образовательный процесс и если будет 80% учителей вакцинировано. Дальше будем смотреть на динамику. Также мы сегодня не говорим о вакцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже позволяют им делать прививки. Над этим мы еще работаем,

– отметил Ляшко.

Кроме того, глава Минздрава добавил, что сегодня в стране большое количество школ, готовых к ухудшению карантина. Например, в Житомире во всех школах вакцинировано более 80% педагогов.

Почему учителя игнорируют прививки против COVID-19? Эксперты отмечают, что кто-то из учителей боится осложнений после вакцинации, а кому-то не позволяет церковь.

Что о начале обучения говорят в МОН? Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что школьники начнут обучение очно без дистанционных уроков. Он убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивно-ресурсных центров смогут ходить в школу.

К теме Новый учебный год: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году

А руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах. Он заверил, что за соблюдением этой нормы будет следить директор

Но если карантин усилят, то школы будут работать по плану правительства. Фактически есть три варианта:

Первый – страна находится в зеленой зоне, поэтому работаем в обычном режиме. Дети ходят в школу и учатся. Учителя работают очно.

Второй – страна переходит в желтую или оранжевую зоны. Тогда надо, чтобы не менее 80% работников школы были вакцинированы для работы в очном режиме, иначе – дистанционное обучение.

Третий – красная зона, тогда ученикам запрещено посещать учебные заведения, кроме детсадов и начальной школы.

Какие справки нужны ученикам для обучения в школе? Перед началом учебного года школьники должны пройти ежегодные медицинские обследования. В школе требуют две медицинские справки формы № 086-1/о (справка о результатах медосмотра) и № 063/о (карта профилактических прививок).

Каких врачей надо пройти первокласснику:

детский хирург;

детский ортопед-травматолог;

детский офтальмолог;

стоматолог;

другие специалисты по показаниям;

также надо сделать анализ крови на гемоглобин или другие анализы по показаниям.

В то же время ученики, которые уже учатся в школе, должны проходить медицинский осмотр один раз в год, но не обязательно делать это перед самым учебным годом. Поход к врачу можно перенести на любое другое время в течение года.

Отметим, что медицинские осмотры учащихся являются бесплатными. А для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач должен создать электронное направление.

Будут ли линейки 1 сентября

Кононенко также добавил, что школы могут проводить праздничные линейки.

Короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако, в принципе, быть линейке 1 сентября или нет – решает учебное заведение,

– заявил Кононенко.

Но в современных условиях, если проводятся массовые мероприятия, надо учитывать социальную дистанцию и проанализировать, есть ли в этом необходимость с точки зрения эпидситуации.



Первое сентября в школах / Фото forbes.net

Какими могут быть форматы и сценарии линеек? Школы могут повторить опыт 2020 года и провести первого сентября альтернативный формат "первых звонков", который бы не предусматривал скопления.

Тогда оптимальным называли сценарий, при котором празднование 1 сентября проходило бы в пределах каждого класса отдельно.

Среди таких вариантов могут быть:

отдельное празднование для учеников в каждом классе;

линейки с соблюдением принципов зонирования и социальной дистанции между учащимися;

проведение празднования первого звонка только для 1 и 11 классов;

экскурсии и квесты школой;

Так, в Ивано-Франковске все школы решили провести линейку офлайн. Однако, например, в лицее № 23 им. Романа Гурика линейку решили провести только для учеников 1 и 11 классов, а все остальные дети пойдут на научный пикник.

Добавим, что мэр Руслан Марцинкив заявил, что учителя, которые вакцинируются хотя бы первой дозой вакцины до 31 августа, получат премию – тысячу гривен.

К слову, Министерство финансов обнародовало данные о бюджетных расходах на школы в 2020 году. Выяснилось, что в среднем на обучение одного школьника потратили почти 25 тысяч гривен. Детали – читайте в статье.

Рейтинг лучших школ

Специалисты составили ежегодный рейтинг лучших школ Украины по итогам проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году. В двадцатку вошли школы Киева, Днепра, Львова, Черкасс, Ивано-Франковска, Харькова и Одессы.

Рейтинг 10 лучших школ Украины в 2021 году:

Столичный лицей "Интеллект" – там 79 выпускников составили 276 тестов ВНО на средний балл 188,6. Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франко – 153 выпускника лицея составили 599 тестов и получили средний балл ВНО на уровне 183,4. Черкасский физико-математический лицей – 62 участника ВНО из лицея прошли 219 тестирований и получили в среднем 185,2 балла. Ивано-Франковский лицей имени Николая Сабата – там 59 учеников составили 206 тестов ВНО и получили средний балл 184,5. Лицей "Научная смена" – 153 ученика лицея составили 551 тест ВНО-2021 и получили средний балл на уровне 180. Харьковский физико-математический лицей № 27. Киевский лицей "Престиж". Киевский естественно-научный лицей № 145. Частная столичная школа Кey School. Учебно-воспитательный комплекс № 12 из Днепра.

Добавим, что лучшим учебным заведением, представляющим небольшие города Украины, признан Калушский лицей им. Бахматюка, результаты выпускников которого позволили ему занять 28 позицию в рейтинге.

К слову, в 2020 году в рейтинге лучших школ лидировал Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко.

Читайте также Реформа НУШ: в каких школах с 1 сентября ученики пилотных 5-х классов будут учиться по-новому

Интересно, что в этом году Верховная Рада впервые выдаст премии в размере 100 тысяч гривен 30 участникам, которые суммарно по четырем учебным предметам набрали не менее 790 баллов (в том числе 200 баллов по любому предмету).

Важные решения правительства

Украинцев могут лишать степени бакалавра и магистра за плагиат

Правительство утвердило порядок отмены решения о присуждении степени бакалавра или магистра из-за нарушения академической добропорядочности. Так, это могут сделать из-за обнаружения в работе плагиата, фальсификации, списывания, обмана или взяточничества.

Отныне на государственном уровне определена процедура отмены степени бакалавра и магистра или квалификации специалиста. Речь исключительно о вузах. Это решение будет способствовать формированию ответственности студентов и повышению их конкурентоспособности,

– отметил Шкарлет.

Порядок выявления и установления фактов нарушения академической добропорядочности утверждается ученым советом вуза или научного учреждения в течение 2 месяцев.

Правительство одобрило концепцию развития общежитий

Кабинет Министров одобрил Концепцию программы восстановления и развития сети общежитий на 2022 – 2026 годы.

Что изменится? Правительство предлагает: