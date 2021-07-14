Как Лилия Гриневич оценивает работу Шкарлета: интересные ответы на вопросы
Источник:ICTV
Бывшая министр образования Лилия Гриневич ответила на несколько вопросов журналистки. В частности, она оценила работу нынешнего министра Сергея Шкарлета и призналась, почему когда-то решила ввести ВНО для поступления.
Гриневич ответила на 33 вопроса. Да, некоторые из них касались образования, а другие – были личные. Поэтому, мы приведем лишь несколько из них.
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Как Гриневич оценивает работу Сергея Шкарлета
"Пожалуй, троечка", – так сказала Гриневич о работе нынешнего министра образования Сергея Шкарлета.
По ее словам, кадрово Минобразования очень изменилось, и организационная структура, которую они выстраивали, сильно пострадала.
А самым слабым местом нынешней власти Лилия Гриневич считает отсутствие должного уровня профессионализма.
В то же время себе на предыдущей должности в МОН Лилия Гриневич поставила четверку по пятибалльной шкале.
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Что было худшим на посту в МОН? Бывший министр говорит, что процедуры чрезвычайно сложны и иногда направлены на то, чтобы что-то не произошло, а не наоборот.
Лилия Гриневич добавила, что за последнее время ее очень разочаровало то, что деньги на повышение квалификации учителей забрали в фонд для борьбы с COVID-19, а потом отдали их на ремонт дорог.
О введении ВНО и НУШ
Экс-министр рассказала, что к разработке внешнего независимого оценивания ее побудила коррупция в вузах.
Мои лучшие ученики не могли поступить на высокорейтинговые факультеты. От их родителей требовали взятки. Это меня побудило пойти к ВНО,
– призналась Гриневич.
А своим наибольшим достижением Лилия Гриневич считает начало реформы "новой украинской школы".
А на вопрос о том, почему украинская молодежь едет учиться за границей, Гриневич ответила: "Не столько за лучшим образованием, сколько за адаптацией к рынку труда".
Однако уровень украинского образования на сегодня педагог оценила на "четыре с большим минусом".
Еще несколько ответов Гриневич на вопросы
- Какая страна – лучший пример образовательной системы? для Гриневич – это Финляндия и Сингапур.
- Какой должна быть зарплата учителя в Украине? "По крайней мере, тысяча долларов", – заявила бывшая Министр образования.
- За что Гриневич получала двойки в школе? Говорит, что как-то не выучила стихотворение на урок.
- Сколько она знает языков? По ее словам, четыре – украинский, русский, английский и польский.
Смотрите ответы Лилии Гриневич на вопросы журналистки: видео ICTV
К слову, ранее на острые вопросы журналистки отвечал Сергей Шкарлет. Одним из них было – на сколько министр образования сдал ВНО по математике. Честные ответы на вопросы – читайте в материале.