Гриневич ответила на 33 вопроса. Да, некоторые из них касались образования, а другие – были личные. Поэтому, мы приведем лишь несколько из них.

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Как Гриневич оценивает работу Сергея Шкарлета

"Пожалуй, троечка", – так сказала Гриневич о работе нынешнего министра образования Сергея Шкарлета.

По ее словам, кадрово Минобразования очень изменилось, и организационная структура, которую они выстраивали, сильно пострадала.

А самым слабым местом нынешней власти Лилия Гриневич считает отсутствие должного уровня профессионализма.

В то же время себе на предыдущей должности в МОН Лилия Гриневич поставила четверку по пятибалльной шкале.

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Что было худшим на посту в МОН? Бывший министр говорит, что процедуры чрезвычайно сложны и иногда направлены на то, чтобы что-то не произошло, а не наоборот.

Лилия Гриневич добавила, что за последнее время ее очень разочаровало то, что деньги на повышение квалификации учителей забрали в фонд для борьбы с COVID-19, а потом отдали их на ремонт дорог.

О введении ВНО и НУШ

Экс-министр рассказала, что к разработке внешнего независимого оценивания ее побудила коррупция в вузах.

Мои лучшие ученики не могли поступить на высокорейтинговые факультеты. От их родителей требовали взятки. Это меня побудило пойти к ВНО,

– призналась Гриневич.

А своим наибольшим достижением Лилия Гриневич считает начало реформы "новой украинской школы".

А на вопрос о том, почему украинская молодежь едет учиться за границей, Гриневич ответила: "Не столько за лучшим образованием, сколько за адаптацией к рынку труда".

Однако уровень украинского образования на сегодня педагог оценила на "четыре с большим минусом".

Еще несколько ответов Гриневич на вопросы

Какая страна – лучший пример образовательной системы? для Гриневич – это Финляндия и Сингапур.

Какой должна быть зарплата учителя в Украине? "По крайней мере, тысяча долларов", – заявила бывшая Министр образования.

За что Гриневич получала двойки в школе? Говорит, что как-то не выучила стихотворение на урок.

Сколько она знает языков? По ее словам, четыре – украинский, русский, английский и польский.

Смотрите ответы Лилии Гриневич на вопросы журналистки: видео ICTV

К слову, ранее на острые вопросы журналистки отвечал Сергей Шкарлет. Одним из них было – на сколько министр образования сдал ВНО по математике. Честные ответы на вопросы – читайте в материале.