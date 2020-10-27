Экс-министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что нельзя детей учить так, как это делали 10 лет назад. Ведь в современном мире технологически можно сделать значительно больше. И нельзя учить того же, что и прежде.

Такое мнение высказала бывшая глава Минобразования рассказала в интервью изданию "Освіторія".

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Слабые стороны украинского образования

По словам Гриневич, украинским прежде всего перед в будущем больше всего понадобятся soft skills, самоорганизация и умение учиться на протяжении жизни. Но этому не учат современные ученики. "Традиционно в элитных школах этому уделяли внимание. Но сейчас эти навыки нужны всем детям", – заверила она.

Также Гриневич рассказала, что, согласно исследованию футурологов из США, трудоустроиться на хорошую работу помогут именно soft skills. То есть 80% успеха зависит вовсе не от знаний, а он полезных навыков.

Ексміністерка МОН назвала компетентность, которой должен обладать выпускник средней школы. Это культурное развитие. "Молодой человек должен иметь чувство вкуса, отличать достижения национальной и мировой культуры, воспринимать и ценить культуру других. Пока наше образование этого не дает", – сказала она.

Гриневич привела пример Японии, где дети за школьные годы объезжают всю страну. По ее словам, в Украине тоже есть план разработать Культурные маршруты, которые должны пройти ученики.

Сильные стороны украинского образования

Экс-министр образования и науки преимуществом нашей системы образования считает именно учителей. "Несмотря на недооцененность труда, преданные профессии, учителя творчески работают над смыслами, развивающие методики, овладевают современными технологиями", – подчеркнула Гриневич.

Также Лилия Гриневич заверила, что она ценит сотрудничество с гражданским обществом, потому что изнутри образование меняется тяжело, ей нужен взгляд извне.

"Нужны огромные усилия, чтобы образовательный корабль изменил хотя бы градус курса. Естественная реакция — люди боятся перемен, а в нашей национальной традиции — ожидать от изменений только плохого. Поэтому чтобы побороть тотальное недоверие, показать результат, нужно время", – уверяет бывший министр образования.

Гриневич считает, что для того, чтобы двигать образование, нужно объединить общественный сектор, государство, бизнес, сознательных родителей, многих других людей в разных ролях, а для этого необходимо общее понимание.

В чем функция образования сегодня? Экс-министр МОН уверяет, что детей стоит учить тому, как можно служить стране и этим улучшать ее успех.

Ведь многие страны этому специально учат детей. Например, во Франции есть положение о том, что учитель должен популяризировать французский язык. Отдельная цель образования – научить, как именно здесь, где живешь, творить лучшую жизнь.

К слову, эксминистр образования и науки, проректор Киевского университета Бориса Гринченко Лилия Гриневич рассказала в интервью 24 каналу, какие проблемы украинского образования обострил коронавирусный кризис и почему учителей ждет двойная нагрузка (вероятно, без дополнительной оплаты).