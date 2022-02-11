Об успехах вакцинальной компании рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Он отметил, что еще 3,6% педагогов ожидают вторую дозу двухфазной вакцины.

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Где больше всего привитых работников образования:

Харьковская область – 98%;

Полтавская – 97,7%;

Киевская – 96,9%;

Донецкая – 96,8%;

Днепропетровска – 96,9%.

Показатели вакцинированных работников среди учебных заведений (полный цикл):

️специализированное образование – 97,3%;

️профессиональное – 96,9%;

️общее среднее – 95,1%;

️дошкольное – 93%;

️профессиональное предвысшее – 89,6%;

высшее – 87,3%.

По словам Шкарлета, пока 7 874 заведения среднего образования работают дистанционно, а еще 47 школ ушли на каникулы. Министр поблагодарил тех педагогов, которые решились на вакцинацию.

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Какая ситуация коронавирусом в Украине По состоянию на 11 февраля в Украине обнаружили По состоянию на 11 февраля в Украине обнаружили 4 миллиона 462 тысячи 970 случаев коронавируса , из них 102 403 – летальные. Преодолели болезнь – более 3 миллионов 750 тысяч человек. За прошедшие сутки, 10 февраля, в Украине обнаружили 41 229 новых случаев коронавируса, умерли 236 человек.

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Текст публикации Сергея Шкарлета:

​Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. Традиционно информирую о ее ходе среди педагогов.

Сейчас полный цикл вакцинации прошли 93,5% работников сферы образования, еще 3,6% ожидают вторую дозу двухфазной вакцины.

Я искренне благодарю тех, кто делает выбор в пользу здоровья и общества, а также в очередной раз отмечаю, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19.