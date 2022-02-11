Об успехах вакцинальной компании рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Он отметил, что еще 3,6% педагогов ожидают вторую дозу двухфазной вакцины.
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Где больше всего привитых работников образования:
- Харьковская область – 98%;
- Полтавская – 97,7%;
- Киевская – 96,9%;
- Донецкая – 96,8%;
- Днепропетровска – 96,9%.
Показатели вакцинированных работников среди учебных заведений (полный цикл):
- ️специализированное образование – 97,3%;
- ️профессиональное – 96,9%;
- ️общее среднее – 95,1%;
- ️дошкольное – 93%;
- ️профессиональное предвысшее – 89,6%;
- высшее – 87,3%.
По словам Шкарлета, пока 7 874 заведения среднего образования работают дистанционно, а еще 47 школ ушли на каникулы. Министр поблагодарил тех педагогов, которые решились на вакцинацию.
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Какая ситуация коронавирусом в УкраинеПо состоянию на 11 февраля в Украине обнаружили 4 миллиона 462 тысячи 970 случаев коронавируса, из них 102 403 – летальные. Преодолели болезнь – более 3 миллионов 750 тысяч человек. За прошедшие сутки, 10 февраля, в Украине обнаружили 41 229 новых случаев коронавируса, умерли 236 человек.
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Текст публикации Сергея Шкарлета:
Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. Традиционно информирую о ее ходе среди педагогов.
Сейчас полный цикл вакцинации прошли 93,5% работников сферы образования, еще 3,6% ожидают вторую дозу двухфазной вакцины.
Я искренне благодарю тех, кто делает выбор в пользу здоровья и общества, а также в очередной раз отмечаю, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19.