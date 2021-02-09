В Украине запускают бесплатный курс "Лидерство: 6 важнейших навыков" для учащихся 9 – 11 классов. Он состоит из шести занятий, которые будут проходить в онлайн-формате.

Каждое занятие – это интерактивная работа с психологом, тренером и основателем лагеря Emotions Camp Даной Константиновой, которая поможет развить эмоциональный интеллект.

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Когда начинается курс и сколько он продлится? Образовательный курс для старшеклассников "Лидерство: 6 важнейших навыков" стартует уже в среду, 10 февраля. Занятия будут проходить каждую среду в 17:30, но они также будут доступны в записи. Всего курс состоит из шести занятий.

Программа курса:

Бесплатный онлайн-тренинг на тему "Модели лидерства" для учащихся 9 – 11 классов (10 февраля в 17:30) – 1 академический час (5 задач); Команда и лидер (17 февраля в 17:30) – 1 академический час (5 заданий); Художник коммуникаций (24 февраля в 17:30) – 1 академический час (5 заданий); Ценности лидера (3 марта в 17:30) – 1 академический час (5 заданий); Уверенность (10 марта в 17:30) – 1 академический час (5 заданий); Харизма лидера (17 марта в 17:30) – 1 академический час (5 задач).

Там участники будут выполнять интерактивные упражнения для развития лидерских навыков, участвовать в обсуждении и выполнять необычные домашние задания.

Для чего это школьникам

Ученики 9 – 11 классов, которые станут участниками курса, узнают:

почему каждый старшеклассник должен развивать лидерские навыки;

как принимать сложные решения, когда до конца не уверен, какой будет результат, и нести за них ответственность;

Как развить в себе уверенность и решительность;

как вдохновлять других и вести их за собой для достижения общей цели;

как доверять другим и сделать так, чтобы они доверяли тебе.

Также ученики узнают о своих преимуществах и недостатках, которые помогут развить лидерские качества.

Участие в онлайн-курсе полностью бесплатное. Зарегистрироваться на курс можно по этой ссылке.

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