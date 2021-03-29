Львовский государственный лицей имени Героев Крут на данный момент является единственным военным учебным заведением в области. Сейчас готовят два новых вектора развития. Здесь обновят программу предмета "Защита Украины" и подготовят условия для обучения девушек.

О новых направлениях работы рассказала глава комиссии по вопросам образования и науки Львовского облсовета Иванна Герус. По ее мнению, это улучшит качество военного воспитания на Львовщине.

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Что известно о патриотическом воспитании

Первое из них касается улучшения содержания и преподавания предмета "Защита Украины".

Имеем предложение сделать лицей имени Героев Крут центром обучения для педагогов, в рамках подготовки программы национально-патриотического воспитания "Защита Украины",

– отметила Герус.

Она пояснила, что этот предмет с недавних пор обновили в школьной программе для учащихся 10 – 11 классов. Основной целью его преподавания является "предоставлять ученикам знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях".

Будут ли учиться девушки в лицее Героев Крут

Вторым вектором стал поиск и развитие гендерного равенства в лицее Героев Крут. Поскольку в лицее школьники готовятся к поступлению в военные учебные заведения. Однако почти 30-летняя история лицея включает только истории парней – для девушек такой опции пока нет.

Также мы хотим предоставить возможность девушкам учиться в лицее. Пока что он совсем не обустроен для этого, здесь нет женской казармы,

– добавила чиновница.

Иванна Герус подчеркнула, что львовские педагоги будут "работать над тем, чтобы лицей имени Героев Крут стал примером подготовки как для мужчин, так и для женщин".

Обратите внимание! В Вооруженных силах Украины служит более 31 тысячи женщин-военнослужащих по состоянию на 2021 год. Это 15,6% от общего количества военных. Для сравнения, эта цифра вдвое больше, если сравнить с 2014 годом.