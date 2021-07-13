На какие льготы и социальные стипендии могут рассчитывать студенты в 2021 году

В Украине с 1 июля вырос размер прожиточного минимума, и благодаря этому увеличили размер стипендий для студентов из числа детей-сирот, лишенных родительской опеки и тех, которые потеряли родителей. Сколько они будут получать и на какие еще льготы рассчитывать студентам – читайте в статье.

Украинские студенты-льготники могут рассчитывать на социальные стипендии, бесплатный доступ в интернет и дополнительную льготу в виде возврата части средств на оплату обучения.

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Социальные стипендии для студентов в 2021 году

Некоторые категории студентов, обучающихся на дневной форме и на бюджете, имеют право на социальную стипендию. В частности:

дети-сироты и лишенные родительской опеки,

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

шахтеры со стажем подземной работы не менее трех лет;

дети шахтеров (стаж подземной работы у родителей должен превышать 15 лет);

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции достоинства и их дети;

дети, родители которых погибли или пропали без вести в АТО / ООС;

дети, родители которых погибли во время массовых акций протеста;

дети-переселенцы;

дети и лица с инвалидностью I-III группы.

Какую стипендию будут получать студенты? Для студентов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, стипендия выросла до 3 тысяч 765 гривен.

А студенты, которые в период обучения остались без родителей, теперь будут получать 3 тысячи 568 гривен.



Стипендии и льготы для студентов / Инфографика "Слово и дело"

Другие льготы для студентов

Также студенты имеют право на бесплатное обеспечение учебниками, бесплатный доступ в интернет. А студенты, которые создали семью, могут рассчитывать на выделение отдельной комнаты в общежитии.

Кроме того, у всех студентов есть льготы на проезд в городском и железнодорожном транспорте – 50% стоимости билета. А студенты, члены профсоюзов в вузах, могут получить от них материальную помощь.

Еще одна льгота, о которой мало кто знает – студенты-контрактники могут вернуть часть средств за оплату обучения в виде налоговой льготы (18% от стоимости обучения). Как получить налоговую скидку – читайте по ссылке.



Ребенок учился на контракте – получите налоговую скидку / Инфографика 24 канала

К слову, в МОН отметили, что поступающих детей погибших защитников Украины, которые успешно пройдут конкурс, переведут на бюджетные места. Как они будут поступать – детали читайте в статье.