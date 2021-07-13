Украинские студенты-льготники могут рассчитывать на социальные стипендии, бесплатный доступ в интернет и дополнительную льготу в виде возврата части средств на оплату обучения.
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Социальные стипендии для студентов в 2021 году
Некоторые категории студентов, обучающихся на дневной форме и на бюджете, имеют право на социальную стипендию. В частности:
- дети-сироты и лишенные родительской опеки,
- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
- шахтеры со стажем подземной работы не менее трех лет;
- дети шахтеров (стаж подземной работы у родителей должен превышать 15 лет);
- участники боевых действий;
- пострадавшие участники Революции достоинства и их дети;
- дети, родители которых погибли или пропали без вести в АТО / ООС;
- дети, родители которых погибли во время массовых акций протеста;
- дети-переселенцы;
- дети и лица с инвалидностью I-III группы.
Какую стипендию будут получать студенты? Для студентов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, стипендия выросла до 3 тысяч 765 гривен.
А студенты, которые в период обучения остались без родителей, теперь будут получать 3 тысячи 568 гривен.
Стипендии и льготы для студентов / Инфографика "Слово и дело"
Другие льготы для студентов
Также студенты имеют право на бесплатное обеспечение учебниками, бесплатный доступ в интернет. А студенты, которые создали семью, могут рассчитывать на выделение отдельной комнаты в общежитии.
Кроме того, у всех студентов есть льготы на проезд в городском и железнодорожном транспорте – 50% стоимости билета. А студенты, члены профсоюзов в вузах, могут получить от них материальную помощь.
Еще одна льгота, о которой мало кто знает – студенты-контрактники могут вернуть часть средств за оплату обучения в виде налоговой льготы (18% от стоимости обучения). Как получить налоговую скидку – читайте по ссылке.
Ребенок учился на контракте – получите налоговую скидку / Инфографика 24 канала
К слову, в МОН отметили, что поступающих детей погибших защитников Украины, которые успешно пройдут конкурс, переведут на бюджетные места. Как они будут поступать – детали читайте в статье.