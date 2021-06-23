Личный бюджет, как и пыльные ковры, нуждается в чистке, а кредиты – словно старые надоевшие вещи, от которых необходимо избавиться. Каким должен быть чек-лист для уборки финансов – далее в материале.
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Сотрите пыль со сбережений
Возможно, вы начинали год с грандиозными планами и замечательными идеями, как сэкономить средства. Удалось ли всего достичь, или на каком-то этапе вы забыли о своих финансовых целях?
Летом стоит стереть пыль со своих сбережений и определить, как достичь поставленных ранее целей. Начинать, как и в обычной уборке, необходимо с малого – попробуйте накапливать на отдельный счет хотя бы 10% от своих суммарных доходов.
Не важно, для чего вы откладываете деньги, главное – делать это постоянно, даже небольшими суммами.
Вытрите пыль со сбережений / Фото Unsplash
Выбросьте задолженность и кредиты
Множество украинцев живут благодаря ипотекам, кредитам и заемным деньгам. Ничего удивительного или плохого в этом на самом деле нет. Однако долги, которые тянутся годами, могут сдерживать вашу финансовую свободу.
Попробуйте выплатить все задолженности в течение нескольких месяцев, не накопив при этом новых. Это поможет лучше понять личные доходы и расходы, а также делать лучшие финансовые шаги в будущем.
Выбросьте лишние задолженности / Фото Unsplash
Отполируйте собственный бюджет
С приходом нового времени года, следует внимательно проанализировать собственные доходы и расходы. Пересмотрите свое финансовое поведение в прошлом сезоне и создайте план на месяц.
Поверхностно отполируйте бюджет, если он работает, однако, если плана придерживаться не удается, – здесь необходима серьезная влажная уборка.
Отполируйте бюджет / Фото Pexels