Личный бюджет, как и пыльные ковры, нуждается в чистке, а кредиты – словно старые надоевшие вещи, от которых необходимо избавиться. Каким должен быть чек-лист для уборки финансов – далее в материале.

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Сотрите пыль со сбережений

Возможно, вы начинали год с грандиозными планами и замечательными идеями, как сэкономить средства. Удалось ли всего достичь, или на каком-то этапе вы забыли о своих финансовых целях?

Летом стоит стереть пыль со своих сбережений и определить, как достичь поставленных ранее целей. Начинать, как и в обычной уборке, необходимо с малого – попробуйте накапливать на отдельный счет хотя бы 10% от своих суммарных доходов.

Не важно, для чего вы откладываете деньги, главное – делать это постоянно, даже небольшими суммами.

Вытрите пыль со сбережений / Фото Unsplash

Выбросьте задолженность и кредиты

Множество украинцев живут благодаря ипотекам, кредитам и заемным деньгам. Ничего удивительного или плохого в этом на самом деле нет. Однако долги, которые тянутся годами, могут сдерживать вашу финансовую свободу.

Попробуйте выплатить все задолженности в течение нескольких месяцев, не накопив при этом новых. Это поможет лучше понять личные доходы и расходы, а также делать лучшие финансовые шаги в будущем.

Выбросьте лишние задолженности / Фото Unsplash

Отполируйте собственный бюджет

С приходом нового времени года, следует внимательно проанализировать собственные доходы и расходы. Пересмотрите свое финансовое поведение в прошлом сезоне и создайте план на месяц.

Поверхностно отполируйте бюджет, если он работает, однако, если плана придерживаться не удается, – здесь необходима серьезная влажная уборка.

Совет! Составить оптимальный бюджет на месяц можно зная все свои доходы и расходы, даже самые маленькие. Распечатывать собственные финансовые отчеты советуем с помощью принтеров Canon серии MegaTank, которые просты в использовании и обслуживании. Устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.

Отполируйте бюджет / Фото Pexels