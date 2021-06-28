Часто, когда родители возвращаются летом с работы, то застают ребенка в планшете, компьютере или телефоне. И скорее всего, так дети провели весь день.

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Почему летние каникулы должны быть короче

По мнению экспертов, летние каникулы должны быть короче. Ведь за почти три месяца школьники забывают множество информации, которую изучили в год.

По результатам исследования, "летние потери" составляют до четверти годового курса. То есть, дети могут не помнить не менее 25% материала.

Хуже такие длинные каникулы влияют на детей из бедных семей – так, если богатые живут преимущественно среди книг, а на лето могут отправить детей в лагерь, то бедные сидят дома или на улице, не делая ничего для обучения.

Так, исследования университета в Балтиморе показало, что именно различия в "летних потерях" могут соответствовать разнице в успехах в учебе между бедными и богатыми детьми.

Кроме того, длинные каникулы плохо влияют на бюджеты бедных семей. Так как дети не получают бесплатных школьных завтраков и обедов, а взамен родители должны тратить больше денег и времени на уход и развлечения для детей.

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Сколько длятся каникулы в разных странах? Летние каникулы в разных странах отличаются. Например, в Южной Корее – дети отдыхают только три недели. В то же время в Италии, Турции и Украины – каникул больше, три месяца.

Кроме того, эксперты считают, что в школе больше времени надо уделять повторению материала. Ведь дополнительные упражнения полезны – особенно для тех, кто отстает.

Поэтому, часть лета они предлагают потратить на "внепрограминую" учебу, практику и тому подобное.

К слову, в Украине школьники уже ушли на каникулы. Хотя из-за карантина в этом году некоторые школы продолжили учебу летом. Где ученики учились в июне – читайте в статье.