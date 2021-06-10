Летние каникулы 2021: как школьнику найти легальную работу

Летние каникулы – идеальное время для подростков, чтобы стать на тропу самостоятельности, определиться с будущей профессией и немного подзаработать. Где легально трудоустроиться школьникам и как составить свое первое резюме – далее в материале.

Больше всего для школьников открыто вакансий промоутеров, продавцов-консультантов, курьеров и помощников официантов. За день подросток может заработать около 300 гривен.

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Условия трудоустройства школьников

Без согласия взрослых устроиться на работу можно с 16 лет. Подростки в возрасте от 14 до 16 лет должны иметь письменное согласие хотя бы одного из родителей и выполнять легкие задачи, которые не вредят их здоровью.

Рабочее время школьника до 16 лет не может превышать 24 часа в неделю. Для подростков от 16 до 18 лет это ограничение несколько иное – 36 часов.

Поднимать тяжелые предметы на работе могут подростки старше 15 лет, если они не имеют противопоказаний от врача. Это устанавливается во время медицинского осмотра, который является обязательным перед трудоустройством.

Уволить несовершеннолетнего предприятие может исключительно с согласия службы по делам детей.

Школьники во время каникул могут работать не более 36 часов в неделю / Фото Unsplash

Как школьнику искать работу

Для начала подросток должен выбрать отрасль своей работы. Стоит оценить, хочет ребенок прежде всего подзаработать денег, или же получить опыт и определиться с будущей профессией.

Можно попробовать устроиться в желанную компанию на простую вакансию, чтобы просто увидеть рабочий процесс изнутри. В частности легче договориться о работе подростку на предприятиях, где работают его родители.

Если школьник хорошо ладит с другими детьми, то может попробовать себя в роли репетитора того предмета, который ему лучше всего удается. Если же ребенок любит животных, то стоит расспросить соседей, не нужна ли им, например, помощь в утреннем выгуливании собаки.

Можно найти подработку в интернете, в частности стать модератором сайта или редактором фото. За такую ​​работу лучше браться по совету знакомых и друзей.

Где школьникам искать работу / Фото Unsplash

Как составить резюме

Если ребенок может похвастаться хорошими оценками, то следует указать свои баллы в резюме. Также не лишними будут награды, которые подросток получил в школе или на олимпиадах.

Кроме этого, множество работодателей ценят волонтерский опыт. Если подросток принимал участие в благотворительных и творческих проектах, то указав это в своем резюме, у него появится больше шансов найти хорошую работу.

Не забудьте добавить навыки владения компьютерными программами, такими как MS Office, Google Docs, iMovie и тому подобное. Также укажите перечень и уровень знаний иностранных языков, если вы ими хоть немного владеете.

Укажите все свои школьные и внешкольные навыки / Фото Pexels

Спортивные достижения также имеют место в резюме школьника. Данные о посещении секции, участие в соревнованиях и командные виды спорта – интересная информация для работодателя.

Не лишними будут и рекомендации, например, от учителей. Попросите педагогов, чтобы они составили небольшое описание ваших основных преимуществ как личности и прикрепите это к своему резюме.

Кроме этого, отправляя резюме в компании, пришлите также мотивационное письмо, в котором укажите, почему вы хотите работать именно у них.