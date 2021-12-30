Список с лучшими отечественными изданиями, которые вышли в течение года, составила общественная организация ПЕН.

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В перечень книг вошли проза, поэзия, переводы, произведения для детей и подростков, нон-фикшн (литературная журналистика), эссеистика, биографии и тому подобное.

Всего в списке – 173 позиции. ПЕН составляет такие списки книг ежегодно, чтобы напомнить о важнейших книгах, презентованных украинскими издательствами и увидеть главные темы и тенденции.

Справка! ПЕН – это украинская общественная организация, созданная с целью защиты свободы слова и прав авторов, содействия развитию литературы и международному культурному сотрудничеству.

Лучшие украинские книги 2021 года по версии ПЕН

Книгой года в жанре "Художественная литература" стало полное собрание произведений Леси Украинки, которое было издано в 2021 году издательством "Комора-Смолоскип".

В список лучшей украинской прозы, в частности попало произведение Юрия Андруховича и сразу 2 книги Юрия Винничука – "Аґент Лилик" и "Вілла Деккера".

Список книг украинской прозы:

Андрухович Юрий – "Радіо ніч" (Meridian Czernowitz);

Винничук Юрий – "Аґент Лилик" (Фабула);

Винничук Юрий – "Вілла Деккера" (Фабула);

Герман Сергей – "Готель "Цитадель" (Дім реклами);

Жаркова Роксолана – "Нуль цілих, нуль десятих" (Український пріоритет);

Коломийчук Богдан – "300 миль на схід" (ВСЛ);

Крук Галина – "Хто завгодно, тільки не я" (Vivat);

Кузнецова Евгения – "Спитайте Мієчку" (ВСЛ);

Курков Андрей – "Самсон і Надія" (Фоліо);

Лишега Олег – "Високі жовті квіти" (Коло);

Малиновский Роман – "Солодке життя" (Meridian Czernowitz);

Никитин Алексей – "От лица огня" (Laurus);

Петросаняк Галина – "Вілла Анемона" (Видавництво 21);

Портяк Василий – "Вибір скорого" (Discursus);

Сняданко Наталья – "Перше слідство імператриці" (ВСЛ);

Стяжкина Елена – "Смерть лева Сесіла мала сенс" (ВСЛ);

Украинец Остап – "Дискордія" (Фабула);

Чапай Артем – "Вивітрювання" (Видавництво 21);

Чех Артем – "Хто ти такий?" (Meridian Czernowitz);

Фоззи – "Чорний хліб" (КСД).

В список лучших украинских драматургических произведений вошли две пьесы Натальи Ворожбит "Плохие дороги", по мотивам которой был снят фильм, и "Крым, 5 утра", которая написана в соавторстве с Анастасией Косодий.

В список лучших произведений для детей и подростков вошли 23 книги украинских авторов.

Амелина Виктория – "Е-е-есторії екскаватора Еки" (ВСЛ);

Багряна Анна – "Вітрова гора" (Наш формат);

Била Надежда – "Ел і Ева" (ВСЛ);

Голодюк Ирина, Максимук Лина, Соболевская Наталья, Сокирко Алексей, Старик Марина – "Козаки правлять країною" (Discursus);

Драчковская Оксана – "Зайчик-нестрибайчик подорожує" (Чорні вівці);

Загоровская Любовь – "Завдання для Бабайка, або Різдвяна плутанина" (Vivat);

"Іzоляція: збірник оповідань" (Ранок+БараБука);

Кирпа Галина – "Муся та бабуся" (ВСЛ);

Кочубей Саша – "Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник" (ВСЛ);

Куприян Ольга – "Мирослава та інші з нашого двору" (ВСЛ);

Лущевская Оксана – "Сем, без проблем" (ВСЛ);

Малетич Наталья – "Леся. Мандрівний клубочок" (Портал);

Мамчич Олеся – "Овва як бува! Абетка з історії України" (Портал);

Михалицына Екатерина – "Яків і мокрий вечір" (ВСЛ);

Орлова Александра – "Чотири князівни" (Портал);

Рубан Татьяна – "На північ від кордону" (Наш формат);

Силь Катя – "Ніта-Ховайтесь, фейки світу" (BookChef);

Славинская Ирина – "#Майже доросла" (Vivat);

Тараторина Светлана – "Звуки миру" (Видавництво);

Штефан Алина – "Лу-ветеринарка" (Книголав);

Ясиновская Наталья – "Любов, дідусь і помідори" (ВСЛ);

Ямчук Анна, Кушнир Николай, Герасим Наталья, Тарновецкая Анна – "Піжмурки зі смертю. Дитячі розповіді про недитячу історію" (Дух і Літера).

Одним из лучших поэтических сборников года стала книга Сергея Жадана "Псалом авіації". А в жанре "нон-фикшн" победителями стали 20 книг, посвященные истории, медицине, культуре, кулинарии и тому подобное.

В список "нон-фикшн" также вошли:

Антонюк Дмитрий – "Римо-католицькі кляштори в Україні" (Твори);

Ариели Дэн – "Добре бути ірраціональним" (перевод Дзвинки Завалий) (ВСЛ);

Атамась Наталья – "Пташина історія. Скандали, інтриги і мистецтво виживання" (Віхола);

Грицак Ярослав – "Подолати минуле. Глобальна історія України" (Портал);

"Гузар на кожен день" / Составитель Оксана Климончук (Фоліо);

Дубчак Ольга – "Бачити українською" (Віхола);

Зисельс Йосиф – "Розсуди мої помисли" / Составитель Алексей Синченко(Дух і Літера)

Кулик Владимир – "Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України" (Дух і Літера);

Магнасон Андри Снайр – "Довкола часу і води" / Перевод Виталия Кривоноса (Рідна мова);

Макрегор Нил – "Історія світу в 100 предметах" / Перевод Антонины Ящук (Наш Формат);

Макинтайр Ли – "Постправда" / Перевод Роксоляны Свято (ArtHuss);

Назаренко Михайло – "Крім "Кобзаря, у 2 томах" (Laurus);

Озерная Дарка – "Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти" (Yakaboo Publishing);

Перес Керолайн Криадо – "Невидимі жінки" / Перевод Ирины Гнатковской (Vivat);

Семянкив Андрей – "Медицина доказова і не дуже" (Віхола);

Сокирко Алексей – "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину" (Темпора);

Старченко Наталья – "Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію" (Laurus);

Стяжкина Елена – "Смак радянського: Їжа та їдці в мистецтві життя й мистецтві кіно (середина 1960-х – середина 1980-х)" (Дух і Літера);

"Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали "/ Составитель Богдан Паска (Discursus);

Топилина Анна – "Люби без ілюзій. Як звільнитися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки" / Перевод Натальи Валевской (Yakaboo Publishing).

Среди эссеистики определили 14 изданий. Отдельно:

новая книга Оксаны Забужко – "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса";

Агеева Вера – "За лаштунками імперії" (Віхола);

Антонен Арто – "Театр і його Двійник" / Перевод Романа Осадчука (Издательство Жупанского);

Бондар Андрей – "Ласощі для Медора" (ВСЛ);

Вольвач Павел – "20+1, або Земля мертвих" (ВСЛ);

Диброва Владимир – "Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача" (Білка);

Забужко Оксана – "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса" (Комора);

Казарин Павел – "Дикий Захід Східної Європи" (Vivat);

Лютый Тарас – "Двійник. Про природу дублювання і множинності" (Віхола);

Процюк Степан – "Гіркий світ, солодкий світ" (Discursus);

Пучков Андрей – "Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука" (Дух і Літера);

Рыхло Петр – "Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст" (Дух і Літера);

Рябчук Николай – "Лексикон націоналіста та інші есеї" (ВСЛ);

Содомора Андрей – "Про що писати…" (Апріорі);

Улюра Анна – "Бог на 60 відсотків" (Фабула).

К слову, министр культуры Александр Ткаченко считает, что один из показателей развитых стран – это количество людей, которые читают. Однако в Украине только 8% людей ежедневно читают. Детали – читайте в статье.