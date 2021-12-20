Лень или прокрастинация: советы, как помочь ребенку не откладывать все на потом

Школьники и студенты часто откладывают работу и учебу на потом, а в последний вечер страдают от огромного количества работы. Что вызывает такую прокрастинацию и как помочь ученику не затягивать с заданиями – в материале.

Психологи выяснили, что мешает школьникам выполнять работу вовремя, и определили, как улучшить производительность детей. Несколько простых советов помогут ученикам справиться с заданиями и уменьшить прокрастинацию.

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Ученые отмечают, что прокрастинация и обычная лень – не тождественные понятия.

Лень – не прокрастинация

Многочисленные исследования показывают, что затягивание выполнения заданий напрямую связано с пониженной успеваемостью и стрессом учащихся.

Кроме того, медицинские эксперименты доказали, что прокрастинация идет бок о бок с тревогой, усталостью и депрессией.

Дети часто не могут сконцентрироваться на обучении / Фото Unsplash

Причины прокрастинации

По словам Девона Прайса, профессора социальной психологии Университета Лойолы, представление, что студенты-прокрастинаторы не интересуются задачей – абсолютно ложное. Чаще всего основные причины промедления подразделяются на две категории:

Страх неудачи

Растерянность относительно первых шагов задачи

Прайс рассказал, что прокрастинаторы могут часами смотреть на экран или книгу, парализованные страхом. В этот момент лучшее решение – сделать небольшой перерыв и заняться расслабляющей деятельностью.

Ученики нервничают из-за того, что не знают, с чего начать / Фото Unsplash

Исследования ученых показали, что студенты также медлят с выполнением задания по следующим причинам:

Нерешительность

Неуверенность в правильности выполнения

Оправдание низких оценок нехваткой времени, а не отсутствием собственных способностей

Наслаждение делать все в последний момент для получения адреналина

Нерешительность и избегание ответственности являются наиболее популярными причинами, с которыми нужно бороться как ученикам, так и родителям с преподавателями.

Что могут сделать учителя

Очертите четкие сроки для каждой фазы задания

Исследование показало, что учителя, распределяя части выполнения заданий, а не выдавая дедлайн до полного завершения работы, получили больше результативности. Школьники, которые работали над проектами фазово или фрагментарно, с большей вероятностью успевали сделать все вовремя и не прилагая значительных усилий.

Озвучьте дедлайны для выполнения каждого аспекта задачи / Фото Unsplash

Особенно эффективным этот совет может стать для студентов, которые боятся больших проектов и растеряны, думая о будущей работе.

Окажите поддержку ребенку

Ученики с низкой самооценкой могут нехотя показывать результаты своего труда – они могут быть неуверенными в своих силах и колебаться, достаточно ли хорошо выполнена работа. Избегайте очень критического или отрицательного отклика, который может привести к непреднамеренным последствиям – негативному мнению о себе у школьников и дополнительному стрессу у учащихся.

Избегайте слишком четкого определения того, что нужно исправить – студент может слишком резко среагировать на четкую обратную связь.

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Также эксперты советуют не давать ученикам обратную связь перед их сверстниками — они могут чувствовать себя неудобно и отделиться от коллектива. Во время дистанционного обучения эта проблема может легко решиться – просто можно написать замечания ученику в личные сообщения и помочь с ошибками.

Учите тайм-менеджмента

Согласно исследованию, многие школьники не имеют навыков, которые помогли бы эффективно учиться:

Расчет времени

Понимание, когда нужна помощь с проектом

Эксперты предлагают проводить тренинги, где будет объясняться ученикам, как правильно распланировать время и подготовиться к работе – это поможет детям не прокрастинировать из-за непонимания заданий.

Научите ребенка тайм-менеджменту / Фото Unsplash

Рассчитывайте нагрузку на учеников

Стоит помнить, что студенты выполняют задания и на другие предметы, что сразу повышает уровень стресса. Когда ученики не могут справиться со всеми заданиями, они выберут что-то одно, или же вообще откажутся выполнять работу из-за растерянности и тревоги.

Эксперты советуют договориться о координации с другими учениками или ввести гибкие дедлайны.

Предоставьте четкие инструкции и примеры

Школьники, которые не до конца могли разобраться на уроке, что надо сделать для задания, будут нуждаться в помощи. Стоит убедиться, что все ученики знают требования задания – лучше написать инструкции в письменной форме, чтобы ученики могли ссылаться на них при необходимости.

Дайте четкие инструкции на выполнение задач / Фото Unsplash

Что могут сделать родители

Во время дистанционного обучения родители – это первые, кто может поддержать и помочь ребенку справиться с прокрастинацией. Эксперты рекомендуют обеспечить ученику комфортное и спокойное рабочее пространство, а также следить за тем, чтобы ребенок правильно питался и имел нормированный режим.

Чтобы школьник имел лучшую производительность, родителям стоит обратить внимание на то, чтобы:

Ребенок пил больше воды;

Спал минимум 8 часов в сутки;

Не использовал смартфоны, компьютеры и другие гаджеты за 1 час до сна;

Потреблял меньше выпечки;

В холодные времена года употреблял витамины и фрукты;

Занимался физической активностью минимум раз в неделю;

Следил за порядком в комнате и на рабочем месте;

Слушал музыку, которая поднимает настроение.

Помогите ребенку сконцентрироваться на учебе / Фото Unsplash

Также ученые советуют родителям и учителям помочь ребенку вместе: научить определять цель, уменьшить чрезмерный контроль, блокировать отвлечение ученика и мотивировать к завершению работы.