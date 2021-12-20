Психологи выяснили, что мешает школьникам выполнять работу вовремя, и определили, как улучшить производительность детей. Несколько простых советов помогут ученикам справиться с заданиями и уменьшить прокрастинацию.
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Ученые отмечают, что прокрастинация и обычная лень – не тождественные понятия.
Лень – не прокрастинация
Многочисленные исследования показывают, что затягивание выполнения заданий напрямую связано с пониженной успеваемостью и стрессом учащихся.
Кроме того, медицинские эксперименты доказали, что прокрастинация идет бок о бок с тревогой, усталостью и депрессией.
Дети часто не могут сконцентрироваться на обучении / Фото Unsplash
Причины прокрастинации
По словам Девона Прайса, профессора социальной психологии Университета Лойолы, представление, что студенты-прокрастинаторы не интересуются задачей – абсолютно ложное. Чаще всего основные причины промедления подразделяются на две категории:
- Страх неудачи
- Растерянность относительно первых шагов задачи
Прайс рассказал, что прокрастинаторы могут часами смотреть на экран или книгу, парализованные страхом. В этот момент лучшее решение – сделать небольшой перерыв и заняться расслабляющей деятельностью.
Ученики нервничают из-за того, что не знают, с чего начать / Фото Unsplash
Исследования ученых показали, что студенты также медлят с выполнением задания по следующим причинам:
- Нерешительность
- Неуверенность в правильности выполнения
- Оправдание низких оценок нехваткой времени, а не отсутствием собственных способностей
- Наслаждение делать все в последний момент для получения адреналина
Нерешительность и избегание ответственности являются наиболее популярными причинами, с которыми нужно бороться как ученикам, так и родителям с преподавателями.
Что могут сделать учителя
Очертите четкие сроки для каждой фазы задания
Исследование показало, что учителя, распределяя части выполнения заданий, а не выдавая дедлайн до полного завершения работы, получили больше результативности. Школьники, которые работали над проектами фазово или фрагментарно, с большей вероятностью успевали сделать все вовремя и не прилагая значительных усилий.
Озвучьте дедлайны для выполнения каждого аспекта задачи / Фото Unsplash
Особенно эффективным этот совет может стать для студентов, которые боятся больших проектов и растеряны, думая о будущей работе.
Окажите поддержку ребенку
Ученики с низкой самооценкой могут нехотя показывать результаты своего труда – они могут быть неуверенными в своих силах и колебаться, достаточно ли хорошо выполнена работа. Избегайте очень критического или отрицательного отклика, который может привести к непреднамеренным последствиям – негативному мнению о себе у школьников и дополнительному стрессу у учащихся.
Избегайте слишком четкого определения того, что нужно исправить – студент может слишком резко среагировать на четкую обратную связь.
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Также эксперты советуют не давать ученикам обратную связь перед их сверстниками — они могут чувствовать себя неудобно и отделиться от коллектива. Во время дистанционного обучения эта проблема может легко решиться – просто можно написать замечания ученику в личные сообщения и помочь с ошибками.
Учите тайм-менеджмента
Согласно исследованию, многие школьники не имеют навыков, которые помогли бы эффективно учиться:
- Расчет времени
- Понимание, когда нужна помощь с проектом
Эксперты предлагают проводить тренинги, где будет объясняться ученикам, как правильно распланировать время и подготовиться к работе – это поможет детям не прокрастинировать из-за непонимания заданий.
Научите ребенка тайм-менеджменту / Фото Unsplash
Рассчитывайте нагрузку на учеников
Стоит помнить, что студенты выполняют задания и на другие предметы, что сразу повышает уровень стресса. Когда ученики не могут справиться со всеми заданиями, они выберут что-то одно, или же вообще откажутся выполнять работу из-за растерянности и тревоги.
Эксперты советуют договориться о координации с другими учениками или ввести гибкие дедлайны.
Предоставьте четкие инструкции и примеры
Школьники, которые не до конца могли разобраться на уроке, что надо сделать для задания, будут нуждаться в помощи. Стоит убедиться, что все ученики знают требования задания – лучше написать инструкции в письменной форме, чтобы ученики могли ссылаться на них при необходимости.
Дайте четкие инструкции на выполнение задач / Фото Unsplash
Что могут сделать родители
Во время дистанционного обучения родители – это первые, кто может поддержать и помочь ребенку справиться с прокрастинацией. Эксперты рекомендуют обеспечить ученику комфортное и спокойное рабочее пространство, а также следить за тем, чтобы ребенок правильно питался и имел нормированный режим.
Чтобы школьник имел лучшую производительность, родителям стоит обратить внимание на то, чтобы:
- Ребенок пил больше воды;
- Спал минимум 8 часов в сутки;
- Не использовал смартфоны, компьютеры и другие гаджеты за 1 час до сна;
- Потреблял меньше выпечки;
- В холодные времена года употреблял витамины и фрукты;
- Занимался физической активностью минимум раз в неделю;
- Следил за порядком в комнате и на рабочем месте;
- Слушал музыку, которая поднимает настроение.
Помогите ребенку сконцентрироваться на учебе / Фото Unsplash
Также ученые советуют родителям и учителям помочь ребенку вместе: научить определять цель, уменьшить чрезмерный контроль, блокировать отвлечение ученика и мотивировать к завершению работы.