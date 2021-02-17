Члены рабочей группы от педагогического университета имени Драгоманова нашли ряд нарушений в онлайн-лекциях, которые преподавательница Евгения Бильченко проводила во время дистанционного обучения.

В университете рассказали, что в лекциях Бильченко имеются ошибки, которые ставят под сомнение владение ею необходимыми знаниями для преподавания.

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Какие нарушения нашли в лекциях Бильченко

Нарушение ряда законов Украины об образовании и государственном языке, поскольку значительная часть лекций, которые профессор прочитала студентам и обнародовала на ютубе, были на русском языке.

Факты словесного поношение коллег-культурологов, оскорбления достоинства коллег и идейных оппонентов, использование Бильченко языка ненависти во время лекций для студентов.

Отметим, что рабочая группа порекомендовала ректору университета Драгоманова создать рабочую комиссию для анализа всех направлений работы кафедры культурологии и философской антропологии, где работает Бильченко. Предлагают привлечь к деятельности комиссии ведущих специалистов Украины.

Поэтому рабочая группа рекомендовала декану факультета философии и обществоведения Ивану Дроботу временно отстранить Бильченко от выполнения должностных обязанностей на время деятельности вышеуказанной рабочей комиссии.

Что известно о скандальной преподавательнице Бильченко

Преподавательница Драгоманова Евгения Бильченко опубликовала сообщение, в котором пренебрежительно высказалась об украинском языке. Она назвала Украину "онкобольной американской колонией", а новый закон о языке – "обычным фашизмом".

Кроме того, Бильченко в 2018 году выступала на канале подконтрольных России боевиков. Ее представили как "активистку Майдана", которая изменила свои взгляды, узнав "правду" о событиях на Донбассе.

Поэтому студенты университета потребовали уволить Бильченко. А уже 1 февраля преподавательницу отстранили от занятий, поэтому она пока не преподает в вузе.