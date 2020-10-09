LEGO представили необычный четырехметровый глобус, на который прикрепили сотни конструкторов, которые создают дети во время карантина. На его построение ушло 2 700 часов и более 350 000 кирпичиков конструктора.

Экспонат называется Rebuild The World, а увидеть его можно на выставке в LEGO House в Биллунде, Дания, передает ведомство в фейсбуке.

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Этот глобус должен стать символом надежды и позитива. Ведь там присутствуют детские творения в пяти категориях: природа, транспорт, фантазия, предметы и места.

Глобус был вдохновлен новым исследованием от LEGO, где ученые доказали, что дети хотят больше семейных игр, а родители считают, что игра важна в поддержке всей семьи во время пандемии COVID-19.

Смотрите фото, как выглядит четырехметровый глобус, который помогли создать дети: